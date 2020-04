Un club italien plus apte à signer un objectif de 26,5 M £ pour les Spurs et Everton – HITC

Tottenham Hotspur et Everton sont liés à Cengiz Under.

Selon Gazetefutbol, ​​Napoli est mieux placé pour signer la cible annoncée de Tottenham Hotspur et Everton Cengiz Under.

L’ailier rom devrait quitter la capitale italienne cet été.

Tuttomercatoweb affirme que Tottenham et Everton sont férus de ce joueur, la Roma cherchant initialement des frais de l’ordre de 26,5 millions de livres sterling.

La crise mondiale de la santé, cependant, pourrait faire en sorte que Under soit moins cher, bien que les Roms puissent encore réaliser un profit sur leur investissement initial de 12 millions de livres sterling.

Les moins de 22 ans ressemblaient à une future star pour la Roma après avoir inscrit six buts et 10 passes décisives la saison dernière. Ce terme, cependant, il a eu du mal à égaler ce succès avec seulement trois buts et aucune aide.

Gazetefutbol affirme qu’il quittera la Roma cet été, mais la Premier League est une destination improbable en raison de la différence de style de jeu.

L’international turc mesure 5 pieds 8 pouces et pourrait avoir du mal physiquement.

Le dernier achat offensif de Tottenham auprès des Roms, Erik Lamela, avait une réputation similaire et l’Argentin n’a pas réussi à reproduire son succès en début de carrière depuis qu’il a rejoint les Spurs.

Napoli aurait rejoint la course pour signer Under. Le club de Naples est jugé plus adapté à son style de jeu, tandis qu’un accord d’échange impliquant Elseid Hysaj a été envisagé.

Everton et Spurs doivent ajouter plus de créativité cet été. Le duo de Premier League, cependant, ferait mieux de tourner leur attention ailleurs.

