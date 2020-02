Un coéquipier dit que la cible de Liverpool est “exceptionnelle” et a un message pour son avenir – HITC

Liverpool surveillerait le gardien de but d’Arsenal, Bernd Leno.





Le gardien de but d’Arsenal, Bernd Leno, a déclaré que la cible de Liverpool et de Manchester United, Bukayo Saka, est un “joueur exceptionnel”, selon The Mirror.

Leno a salué son coéquipier d’Arsenal après sa performance contre les Olympiakos en Ligue Europa jeudi soir.

L’adolescent, qui peut opérer en tant qu’ailier, arrière-arrière ou ailier-arrière, a fourni la passe décisive pour le seul but du match aller des huitièmes de finale en Grèce.

Selon WhoScored, Saka a joué une passe clé, a une précision de passe de 77,8%, a remporté une tête, a pris 49 touches, a tenté trois dribbles, a fait trois interceptions et un dégagement, et a effectué deux croix.

Leno a déliré à propos du jeune de 18 ans, et il espère que le jeune anglais restera longtemps à Arsenal.

Selon le Daily Mail, Liverpool et United surveillent Saka, qui est dans les 18 derniers mois de son contrat chez les Gunners.

The Mirror cite Leno: «Bukayo est un joueur exceptionnel, j’espère qu’il restera très longtemps à Arsenal. Il est très important pour nous. »

Séjour à l’arsenal

Saka s’est imposé comme un joueur important pour Arsenal, et sa polyvalence a été une aubaine pour l’entraîneur-chef Mikel Arteta.

Bien sûr, United et Liverpool sont des perspectives intéressantes, mais le joueur de 18 ans est déjà dans un club massif, et pour lui, la meilleure décision est de travailler sous Arteta et de poursuivre son développement chez les Gunners.





