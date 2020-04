Un commentateur de TUDN compare un footballeur à une star de cinéma adulte (VIDEO)

Source: Twitter @AldoFariasGzz

La E-Liga MX Il a donné beaucoup à dire depuis sa création, car il y a eu des commentaires controversés et certains sarcastiques. Cette fois, le commentateur Aldo Farías est devenu viral après avoir comparé un footballeur de Pachuca avec une star de cinéma adulte.

Le commentaire malheureux a été fait lors de la réunion entre Tigres y Pachuca de la E-Liga MX où le narrateur a mentionné la célèbre actrice américaine. “Balle pour Raúl «les doigts» López, filtre immédiatement pour l’arrivée de Romario Ibarra, qui bouge bien Ibarra comme s’il était Riley Reid, poursuit Ibarra“Il a commenté Farias.

Immédiatement, le commentaire est devenu viral sur les réseaux sociaux et est devenu une tendance Twitter; certains fans ont été amusés par le commentaire tandis que d’autres ont désapprouvé sa narration. Il convient de mentionner que le narrateur de TUDN Il n’en a pas parlé.

Pour l’instant la vidéo est l’une des plus commentées sur Internet et grâce à ses propos controversés le commentateur Aldo Farías sexploité le 150 mille adeptes etsur votre compte officiel Twitter.