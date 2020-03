Un coronavirus arrête la vente de Roms

La pandémie de coronavirus, qui a déjà paralysé et causé des millions d’euros de dégâts au football italien, Il a également allongé les délais de clôture définitive de la négociation qui ferait de Rome la propriété de l’homme d’affaires américain Dan Friedkin après neuf ans sous la direction de son compatriote James Pallotta..

27/03/2020 à 11:24

CET

SPORT.es

Des représentants de Dan Friedkin, un entrepreneur travaillant sur le marché de l’automobile et du cinéma, se sont rendus à Rome à plusieurs reprises à partir de la fin de 2019 pour progresser dans les négociations, mais la pandémie de coronavirus a ralenti la conclusion de l’accord définitif.

Rome elle-même a reconnu dans un communiqué officiel publié le 29 décembre que le président Pallotta était en négociation avec Friedkin et, dans l’environnement du club romain, on s’attendait à ce qu’elle se concrétise au début de 2020.

La «Loba», en effet, est obligée de communiquer s’il y a des mouvements importants dans la direction, ainsi que les montants exacts de ses dépenses en transferts, puisqu’elle est cotée à la Bourse de Milan. Friedkin était sur le point de payer à Pallotta un montant proche de 780 millions d’euros pour acquérir le clubMais la crise sanitaire, qui a d’abord touché l’Italie puis les États-Unis, peut compliquer la situation.

À l’heure actuelle, en Italie, la négociation n’est pas considérée comme étant en danger, bien que les graves dommages économiques mondiaux causés par la pandémie obligent les deux parties à repenser leurs décisions possibles dans leurs entreprises, a récemment informé l’expert EFE. industrie du sport Marco Bellinazzo, journaliste pour le premier journal économique italien, “Il Sole 24 Ore”.

“Les Roms étaient sur le point de changer de propriétaire et la pandémie et les problèmes causés par le football italien ont ralenti les négociations.. Je ne pense pas que la négociation va sauter, car Friedkin lui-même a réitéré son intérêt, mais il pourrait changer le prix d’achat “, explique Bellinazzo.

“Il est clair que la situation, par rapport à il y a quelques mois, est en train de changer et cela le fait pour le pire. C’est un aspect important pour comprendre que la perspective de la renaissance du football italien, avec cette crise, est considérablement réduite”, ajoute-t-il. .

Le football italien est paralysé depuis le 9 mars en raison du coronavirus, qui a déjà fait plus de 8 000 morts dans le pays, et les clubs font face à des pertes pouvant dépasser le milliard d’euros, parmi l’argent perdu au box-office , sponsors et droits de télévision.

Face à la crise, la Fédération italienne de football (FIGC) s’est mise à disposition pour organiser des compétitions même après le 30 juin, date d’expiration des contrats des joueurs, afin de contenir les pertes.

Tout cela a créé un ralentissement inattendu des négociations qui devraient mettre un terme à la gestion de Pallotta, qui avait triomphalement atteint Rome en 2011 et dont la plus grande réussite a été les demi-finales de la Ligue des Champions 2018, avec l’Espagnol Ramón Rodríguez ” Monchi “en tant que directeur sportif.

Une relation avec le monde romaniste qui avait commencé avec beaucoup d’enthousiasme et qui, si la négociation avec Friedkin devait se concrétiser, se terminerait par une controverse, avec les fans qui lui reprochaient de ne pas avoir respecté les drapeaux des clubs tels que Francesco Totti ou Daniele De Rossi.

“Je sais à quel point les fans de Roma sont” fous “, mais je suis prêt. Ils ne savent pas à quel point je suis «fou» », a déclaré Pallotta en 2011 après la clôture de l’acquisition du club. Neuf ans plus tard, l’environnement romaniste attend l’arrivée de Friedkin, un homme d’affaires américain né en Californie et actif au Texas, où il est l’un des principaux distributeurs de voitures Toyota et où il travaille en tant que producteur de films., bien que la date de clôture effective de la transaction soit encore inconnue.