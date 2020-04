LEICESTER, ANGLETERRE – 09 MARS: Jack Grealish d’Aston Villa lors du match de Premier League entre Leicester City et Aston Villa au King Power Stadium le 09 mars 2020 à Leicester, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

Manchester United est étroitement lié à la star d’Aston Villa, Jack Grealish, depuis un certain temps déjà, et les rumeurs recommencent à chauffer. De nombreux points de vente, tels que Metro, signalent que United s’attend à battre la concurrence et à le signer cet été. Cependant, une décision de gros investissement pour Jack Grealish ne semble pas avoir beaucoup de sens.

Cette saison, ses positions préférées ont attaqué le milieu de terrain et l’aile gauche. Cependant, Bruno Fernandes et Marcus Rashford occupent ces postes respectivement pour les Red Devils. D’autres options quant à la raison pour laquelle ils peuvent le signer ont rebondi récemment, et l’une qui semble plus probable est que Ole Gunnar Solskjaer amènerait Grealish pour la compétition au milieu de terrain.

Un déménagement pour Jack Grealish ferait-il sens pour Manchester United?

La concurrence a payé récemment

Un exemple parfait de cas où le manque de concurrence de United a conduit à de mauvaises performances et où son introduction a amélioré de façon spectaculaire les performances est celui de l’arrière gauche.

Luke Shaw est le premier choix incontesté du poste depuis un certain temps, cependant, il n’a jamais respecté les normes qu’il avait fixées avant sa rupture de jambe en 2015. L’Anglais a remporté le prix Sir Matt Busby Player of the Season Award la dernière campagne , mais n’a pas réussi à conserver cette forme en 2019/20 et semblait médiocre au début de la saison. Mais une blessure aux ischio-jambiers, qui l’a mis hors de combat de septembre à novembre, a donné une chance à d’autres arrières latéraux.

Bien qu’Ashley Young soit le remplaçant immédiat, le jeune Brandon Williams a eu une chance dans un match de Premier League contre Brighton et Hove Albion. Il a impressionné et est depuis devenu un habitué de l’équipe première, après avoir disputé cinq de leurs huit derniers matches de championnat. Cela a fait du bien à Shaw, qui a l’air bien mieux qu’au début de la saison.

La compétition à l’arrière gauche a fait des merveilles pour les hommes de Solskjaer, et il espère que Grealish pourra faire de même.

Ont-ils besoin de concurrence dans le milieu de terrain central?

Bien que la compétition soit toujours bonne, il y a déjà beaucoup de joueurs au milieu de terrain central. Quand tout est en forme, Paul Pogba, Scott McTominay, Fred et Nemanja Matic sont tous des options de qualité dans la position, et avec des goûts de James Garner passant par l’équipe des jeunes à un rythme incroyablement rapide, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il éclate dans la première équipe.

Payer 70 millions de livres sterling pour un joueur, dont l’attitude hors du terrain s’est à nouveau avérée médiocre, simplement pour la compétition dans une position où les Red Devils ont déjà une certaine profondeur n’a pas de sens, et poursuivre Jadon Sancho et Jude Bellingham dans le l’été peut être de meilleures options pour le côté de Manchester.

