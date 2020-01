Un derby basque atypique mais à la fois unique

Le 9 février, la Real Sociedad et l’Athletic s’affronteront à Anoeta pour la 23e journée de la Ligue, un match à deux heures de l’après-midi et seront ouvertes.

C’est sans aucun doute l’un des plus beaux matchs de notre Ligue, non seulement à cause du football déployé mais aussi à cause de la bonne ambiance entre les deux hobbies. La Real Sociedad et l’Athletic savent déjà quand ils se feront face. Pas de projet le dimanche 9 février à 14h00, heure à laquelle le ballon sera mis en jeu à Anoeta.

HORAIRES I Nous avons déjà une date pour le derby du jour 2⃣3⃣ de @LaLiga! ⚽️

🏟 Reale Arena

🗓 Dimanche 9 février

⏰ 14 h 00

🆚 @RealSociedad

📺 @Gol

#RealSociedadAthletic # AthleticClub🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/RvLkiKTEZw

– Athletic Club (@AthleticClub) 9 janvier 2020

Un programme qui n’est pas nouveau pour les lions, ils ont joué plusieurs jours consécutifs à cette époque, mais la nouveauté de ce jeu est qu’il peut être vu complètement en plein air. Ce n’est pas un match de plus car les deux sont en bonne position dans le tableau et il y aura trois points très importants en jeu.