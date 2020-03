Un derby bavarois pour distancer ses poursuivants

Le Bayern a ce dimanche une opportunité en or pour étendre sa marge sur le deuxième classement, maintenant le Dortmund après la pierre d’achoppement de Leipzig. Une victoire dans le derby bavarois contre Augsbourg permettrait à Flick mettre quatre points À propos de son poursuivant immédiat. Seul un match nul au cours des deux derniers mois montre que le géant bavarois est plus fin que jamais cette saison.

03/08/2020

Agir à 08:27

CET

Roger Payró

«Augsbourg nous a fait mal cette saison et la saison dernière. Nous voulons être supérieurs comme nous l’étions avant Schalke et Hoffenheim. L’équipe est très concentrée et engagée “, a déclaré l’entraîneur lors de la réunion précédente. Lewandowski, Perisic, Coman et Süle sont ses victimes, bien que Lucas Hernández et Boateng reviennent après avoir raté le rendez-vous de la copera à Gelsenkirchen. Compte tenu de cette situation, Coutinho devrait à nouveau être de la partie dans ce qui serait son troisième match consécutif en tant que starter.

De son côté, l’Augsbourg ne traverse pas son meilleur moment et ne peut pas perdre de vue le déclin. Giefer et Schieber ne sont pas disponibles Felix Götze C’est le doute.

Compositions probables:

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Gnabry, Müller, Coutinho; et Zirkzee.

Augsbourg: Koubek; Framberger, Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Richter, Khedira, Baier, Vargas; et Niederlechner.

Arbitre: B. Steinhaus.

Stade: Allianz Arena

Heure: 15h30