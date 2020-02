Un désir de vecchio pour la Juventus

Ne vous inquiétez pas. Ce jeu sera joué. Autant le maire de Décines – une petite région de la ville de Lyon – n’aime pas l’arrivée des fans italiens pour le redoutable coronavirus. Mais la Juventus a atterri dans la métropole de gala prête à ouvrir la voie qui lui a été refusée depuis si longtemps. La «Vecchia Signora» pense que le moment est venu.

26/02/2020

Agir à 12:38

CET

Albert Grace

Après deux fins perdues au cours de la dernière décennie et le fiasco contre l’Ajax l’année dernière, la route d’Istanbul commence aujourd’hui. Et il le fera avec Cristiano portant la bannière. Le Portugais a atteint la semaine pour laquelle la Juve l’a signé en son temps. La semaine où la peinture de Sarri joue tout un projet. Et c’est là que Madère aime apparaître.

Le ‘7’ arrive à son meilleur niveau en Ligue des champions, enchaînant onze matchs consécutifs en Serie A et totalisant 19 buts lors des 15 derniers duels. Avec 35 ans, un enfant est fait et continue de mener tout un projet avec ses objectifs, tout comme à Madrid. Les résultats de la Juve sont là, incontestables, mais le jeu est toujours médiocre, même avec Sarri serrant son cerveau.

Vient maintenant les champions pour compenser. Il n’y a pas de meilleure concurrence. Une victoire à Lyon servirait à ramener le match nul – dans lequel ils sont très favoris – sur la bonne voie et, incidemment, serait chargé de bonnes énergies pour le duel contre l’Inter dimanche. Pour aujourd’hui, Sarri a convoqué 22 joueurs, dont Khedira, Douglas Costa et Higuaín, qui reviennent d’une blessure.

Lyon, quant à lui, atteint la cravate excitée. Il sait qu’il n’a rien à perdre et qu’il a suffisamment de ressources pour mettre toute la Juve en difficulté. Sans Depay ou Reine-Adélaïde, en cale sèche depuis des mois, Rudi Garcia va tout miser sur le bon travail de Dembélé, le grand truc offensif, et d’Aouar, que le président Aulas a quasiment «vendu» à son rival aujourd’hui. Loin des positions de Ligue des Champions en Ligue 1, Lyon rêve de faire quelque chose dans cette édition.

Onces possibles:

Olympique Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé et Terrier.

Juventus: Szczesny; Square, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala et Cristiano Ronaldo.