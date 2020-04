Un double accord avec Arsenal serait une pilule amère pour Newcastle à avaler – HITC

Arsenal aurait voulu deux joueurs de Newcastle United.

Les clubs ne se concentrent peut-être pas sur les transferts en ce moment étant donné la pandémie en cours, mais Arsenal est lié à des signatures potentielles.

Mikel Arteta and co pourraient envisager des accords potentiels, et une multitude de noms ont déjà été vantés pour des déménagements dans le nord de Londres.

Deux d’entre eux jouent en fait pour Newcastle United, et les Gunners peuvent porter un vrai coup aux Magpies s’ils réussissent un double raid.

Premièrement, TEAMtalk a affirmé qu’Arsenal voulait le milieu de terrain de Newcastle Matty Longstaff, tandis que The Chronicle a suggéré le week-end dernier que les Gunners avaient envie du bouchon des Magpies Freddie Woodman.

Longstaff n’a plus de contrat cet été, ce qui signifie que Newcastle ne pourra même pas arrêter Arsenal, tandis que Woodman n’a aucun intérêt à être le troisième choix à St James’s Park.

Arsenal chercherait à les ajouter en tant que joueurs de l’équipe à l’Emirates Stadium, les considérant apparemment comme des perspectives locales avec un réel potentiel pour l’avenir.

Pourtant, pour Newcastle, ce serait une pilule amère à avaler. Leur dossier de promotion des jeunes talents de l’intérieur n’est pas excellent, mais ils ont deux joueurs très prometteurs à Longstaff et Woodman.

Newcastle doit donner des chances à ces joueurs, mais Karl Darlow est préféré à Woodman comme deuxième choix, et Martin Dubravka le gardera à l’écart dans un avenir prévisible.

Longstaff a une énergie et un désir réels, mais a du mal à trouver le football. Si Newcastle ne peut pas leur promettre un peu de temps de jeu, ils les perdront tous les deux – et peut-être les deux à Arsenal, ce qui soulignerait à nouveau leur capacité.

