Un duel inédit à Dortmund marqué par le retour de Neymar

Les Champions reviennent et Neymar revient. La star brésilienne, déjà remise de son lésion intercostale qui lui a fait manquer les trois derniers matchs, c’est la grande nouveauté du match auquel le PSG doit faire face ce soir (21h) au Signal Iduna Park. Duel inédit entre Allemands et Gaulois, qui n’ont jamais affronté la compétition de clubs continentale maximale, dans laquelle ce sera le retour de Thomas Tuchel où sa maison était entre 2015 et 2017.

18/02/2020

À 09:12

CET

Roger Payró

L’équipe de Paris entame une nouvelle phase finale de la Ligue des champions dans le but d’élever une fois pour toutes le «orejona» tant attendu. Sont déjà trop d’échecs depuis l’arrivée de Nasser Al-Khelaïfi et qui sait si c’est la dernière année à essayer Neymar et Mbappé dans leurs rangs Le PSG vient de définir une phase de groupes presque parfaite, ne rapportant qu’un nul contre le Real Madrid (2-2) dans le seul match dans lequel il s’inscrivait. Mais l’expérience lui dit que, quelle que soit sa force, il atteint les huitièmes, la phase à élimination directe est une autre histoire. Ni bien commencer que l’an dernier à Old Trafford (0-2) et en 16/17 contre le Barça à domicile (4-0), ce n’était pas une garantie de ne pas terminer ‘à la rue’.

Neymar et Mbappé, qui se sont reposés lors du match nul contre Amiens (4-4) dans une Ligue 1 qu’il a sur la bonne voie, seront les grands tours de Tuchel dans un onze avec plusieurs «coiffes». Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Bernat et ‘Ney’ lui-même ils arrivent juste selon Paris Le Parisien ». Les victimes sûres sont Diallo et Dagba.

Imprenable Dortmund

Le Paris Saint-Germain pas perdu depuis trois mois et demi, mais il visitera un Signal Iduna Park où Dortmund n’a pas agenouillé depuis avril 2019. Et la photo de Lucien Favre, capable du meilleur et du pire, vacille loin de chez lui mais avant le leur est une équipe plus que redoutable. Il a été expérimenté par le Barça en phase de groupes avec une égalité gagnant-gagnant (0-0). Le destin voulait que la victoire du Barça sur l’Inter dans la Meazza le dernier jour permette aux ‘borussers’ de passer aux huitièmes et ils ne veulent pas rater l’occasion pour décoller KO contre Tottenham la saison dernière.

Pour cela, le Dortmund il doit mettre un terme à ses problèmes de défense. Le PSG, meilleure équipe des cinq ligues majeures et deuxième avec le plus de buts en phase de groupes, sera un test plus qu’exigeant.. Brandt, Delaney et Reus sont les victimes de Favre dans onze où Haaland C’est déjà un fixe. Nous aimons le bassin de la Ruhr.

Compositions probables:

Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland et Hazard

PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat; Di María, Verratti, Marquinhos, Neymar; Icardi et Mbappé

Arbitre: Mateu Lahoz (Espagne)

Heure: 21.00

Stade: Signal Iduna Park