Un entraîneur de Barcelone fait l’éloge de l’objectif annoncé à Liverpool – HITC

Les dirigeants de la Premier League, Liverpool, pourraient ajouter Fabian Ruiz, la star de Napoli en Serie A, à l’équipe de Jurgen Klopp cet été.

Trouver un joueur capable d’améliorer le XI de départ de Liverpool, c’est comme aller à la chasse à une poule avec un ensemble de blancs nacrés étincelants.

Mais, à Fabian Ruiz, les champions en lice de la Premier League semblent avoir identifié un joueur capable de les amener à un autre niveau – s’il est même humainement possible de s’améliorer en étant officiellement couronné roi du football mondial.

Un international espagnol avec une baguette d’un pied gauche, Ruiz combine les talents de défense d’un David Silva, la portée de dépassement d’un Ruben Neves et la hauteur et la foulée variée d’un Fabinho, dominant les champs de bataille du milieu de terrain avec son habileté, sa force et tir spectaculaire à longue portée.

Même l’entraîneur-chef de Barcelone, un homme qui regarde avec admiration Lionel Messi et ses collègues travailler leur magie au quotidien, pense qu’il y a quelque chose de «spectaculaire» dans le numéro huit de Naples.

«J’ai beaucoup d’affection pour Fabian, il a connu une croissance spectaculaire. Je suis très heureux pour lui “, a déclaré Quique Setien à Goal sur son ancienne dynamo du Real Betis avant le choc de la Ligue des champions mardi soir entre le Barça et Naples au Stadio San Paolo.

“Il est extrêmement humble et une belle personne.”

El Desmarque signalant que Ruiz figurait en bonne place sur la liste de courses de Liverpool avant la fenêtre de transfert de janvier, malgré son prix de plus de 60 millions de livres sterling, les géants du Merseyside seront sans aucun doute intrigués de voir comment le jeune homme de 23 ans se comporte une véritable opposition d’élite dans la première compétition de clubs d’Europe.

Son missile à guidage laser d’un tir lors de la récente victoire de Napoli en Coppa Italia sur l’Inter Milan signifie que le Barça ne peut pas se permettre de donner à cet homme pour la grande occasion même un mètre d’espace dans et autour de la surface de réparation.

Chacun des trois milieux de terrain actuels de Klopp sacrifierait volontiers du sang, de la sueur et des larmes pour la cause, plein de dur travail, de harcèlement et de tracas. Ruiz, cependant, pourrait ajouter un peu de calme au milieu du chaos, un peu de ruse au milieu du grain.

