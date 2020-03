Un entraîneur norvégien baisse son salaire de 20%

L’entraîneur de football norvégien, le Suédois Lars Lagerbäck, a accepté de baisser son salaire de 20% en raison de la crise économique mondiale causée par l’épidémie de coronavirus (COVID-19). L’accord, qui prend effet le 1er avril, affecte également son assistant, Per Joar Hansen, ainsi que l’entraîneur féminin, Martin Sjögren.

21/03/2020 à 12:45

CET

EFE

“C’est la solution à laquelle nous sommes parvenus. Il convient de noter qu’un homme comme Lars Lagerbäck a également accepté ce sacrifice”, a déclaré aujourd’hui le secrétaire général de la Fédération norvégienne de football (NFF) Pål Bjerketvedt au quotidien norvégien VG.

Les responsables de la NFF ont accepté une coupe similaire, tout en étudiant la mise en œuvre de licenciements temporaires dans la fédération en raison des effets de la crise en Norvège.

Lars Lagerbäck, 71 ans, a une longue et fructueuse carrière d’entraîneur national: il a entraîné la Suède entre 2000 et 2009, se qualifiant pour deux Coupes du monde et trois Coupes euro; au Nigeria en Afrique du Sud 2010; et sous son commandement, l’Islande est entrée pour la première fois en Eurocup en 2016.

En trois ans comme entraîneur norvégien Il a réussi à améliorer considérablement les résultats de l’équipe absolue, qui doit disputer les matches de barrage pour la prochaine Coupe d’Europe, désormais reportée à 2021. Lagerbäck a renouvelé son contrat avec la NFF il y a quelques mois jusqu’en 2022.

La crise des coronavirus, ainsi que la baisse du prix du pétrole, ont particulièrement frappé la Norvège, où le chômage a doublé en une semaine pour atteindre 5,3%, un chiffre élevé pour le contexte de l’un des pays les plus riches par habitant du monde.