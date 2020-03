Un ex-Celtic pense que la star de Bhoys gérerait le déménagement à Newcastle, serait «incroyable» de Lawwell – HITC

L’attaquant du Celtic Odsonne Edouard serait recherché à Newcastle United.

L’ancien défenseur du Celtic Mark Wilson a déclaré au Scottish Sun qu’il pensait qu’Odsonne Edouard serait capable de jouer avec Newcastle United.

L’attaquant français s’est vraiment imposé comme remplaçant de Moussa Dembele au cours des 18 derniers mois, prouvant que le Celtic avait raison de lui avoir dépensé 9 millions de livres sterling en 2018.

Edouard a montré des aperçus dans son sort de prêt du Paris Saint-Germain, mais battre leur record de transfert pour le signer était toujours considéré comme un pari.

Cette saison, Edouard a pris une forme sensationnelle. Il a fracassé 27 buts et 19 passes décisives pour le Celtic cette saison, enregistrant un ratio d’environ une contribution de but par match.

Sur la scène internationale, Edouard a marqué 11 buts en six matchs pour les moins de 21 ans de la France, et ce n’est pas un grand choc qu’il soit désormais un homme recherché.

Le Daily Star affirme que le patron de Newcastle, Steve Bruce, veut maintenant signer Edouard avant l’attaquant des Rangers Alfredo Morelos, le Celtic cherchant potentiellement environ 30 millions de livres sterling.

Maintenant, l’ancien arrière du Celtic Wilson a suggéré qu’Edouard gérerait bien le déménagement à Newcastle, croyant que jouer avec leur base de fans ne le dérouterait pas.

Wilson a ajouté que signer Edouard pour 9 millions de livres sterling et le vendre pour 30 millions de livres sterling serait une affaire “incroyable” de Peter Lawwell et Celtic, louant la façon dont leur modèle a fonctionné, même si cela signifie perdre un joueur de haut niveau.

“Il ne fait aucun doute que Newcastle est un immense club avec une énorme base de fans fanatiques”, a déclaré Wilson. «Je ne pense pas que cela le déconcerterait de toute façon et je pense qu’il pourrait gérer le niveau où Newcastle joue en ce moment. Que ce soit la bonne décision pour lui en ce moment, c’est très difficile à dire. Il a été exceptionnel au cours des dernières années. “

“Si l’argent est bon, c’est une grosse décision pour Celtic et Peter Lawwell. Leur modèle a si bien fonctionné ces dernières années et si les clubs sont prêts à payer 30 millions de livres sterling, le modèle fonctionne à nouveau. Vous dépensez 9 millions de livres sterling pour quelqu’un et les vendez pour 30 millions de livres sterling deux ans plus tard. C’est une entreprise incroyable », a-t-il ajouté.

