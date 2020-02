Un ex Juve se retrouve sur le marché: l’Inter y pense aussi Serie A

Joao Cancelo est sur le marché. Selon le Sun, ce serait la décision prise par Manchester City pour l’arrière latéral portugais ex Juventus et Inter. Arrivé en Italie prêté par Valence au tribunal de Spalletti en 2017, le nerazzurri n’a pas exercé la rançon en raison du prix élevé et il a donc atterri chez Allegri’s Juve, où il n’a pas laissé sa marque. De là, le transfert aux citoyens et aussi ici, n’a jamais réussi à convaincre Guardiola. Pour cette raison, la direction du club anglais aurait mis Cancelo sur le marché, ce qui pourrait redevenir une idée de marché Marotta et Ausilio. Selon le journal britannique, son bilan reste élevé, 40 millions d’euros, mais à l’Inter il y aurait un joueur qui tenterait Manchester City, ou Lautaro Martinez, que Guardiola a déjà identifié comme le futur héritier d’Aguero.