Un ex-Man Utd revendique Cantona pour la signature d’Ighalo

Date de publication: Lundi 3 février 2020 11h54

Odion Ighalo pourrait s’avérer avoir le même impact que la légende de Manchester United Eric Cantona, selon l’ancien gardien de but Mark Bosnich.

Ighalo a été annoncé par Uni sur un accord temporaire jusqu’à la fin de la saison juste après minuit samedi matin, avec l’international nigérian amené pour aider à résoudre le manque d’options du club.

Les Red Devils étaient liés à une foule d’autres attaquants, mais fermé sur le tireur d’élite de Shanghai Shenhua Ighalo vers les dernières heures de vendredi soir.

“Il s’agissait d’une signature d’urgence”, a déclaré Bosnich à Sky Sports News.

«Je peux comprendre que beaucoup de gens adoptent une approche par pistolets à dispersion, et bien ce devait être avec Marcus Rashford absent.

«Les quatre premiers sont encore possibles pour Manchester United, ils ont dû aller chercher quelqu’un.

“Le garçon qui vient (Ighalo) n’a rien à perdre, personne ne s’attend à quelque chose d’incroyable de sa part mais ils avaient définitivement besoin de quelqu’un dans cette position.

“On ne sait jamais. Il y a très longtemps, Manchester United a signé un certain Français (Eric Cantona) dont personne n’attendait vraiment grand-chose et il a fini par les propulser vers l’une de leurs saisons les plus réussies de tous les temps. »