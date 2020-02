Un expert de Chelsea fait appel au Bayern Munich pour gagner, mais prévoit d’attaquer le football des hommes de Lampard

Ce soir, le Bayern Munich affrontera Chelsea lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après la sortie prématurée de la compétition la saison dernière, le Bayern a de grands espoirs, en particulier après la réaction positive de l’équipe au changement d’entraîneur.

Avant le match de ce soir, Andy Dillon, un journaliste de longue date couvrant les Bleus pour le journal britannique The Sun, avait accordé une interview à Bild dans laquelle il discutait des tactiques de Chelsea et des joueurs du Bayern dont ils avaient le plus peur. À la question de savoir qui Chelsea a le plus peur, il a déclaré ceci:

Serge Gnabry est celui dont Chelsea a le plus peur. Il a de l’expérience en Premier League et a marqué quatre buts lors de sa dernière visite à Londres! À 24 ans, il a encore ses meilleures années devant lui.

Andy a déclaré que Chelsea avait un énorme respect pour les Bavarois; il pense que Chelsea a peu de chances de passer au tour suivant. Il a dit,

Les habitants de Londres ont un énorme respect pour le FC Bayern. Et comme ils sont allemands, il n’est pas question de savoir s’ils peuvent gérer la physicalité de leurs adversaires anglais. Cela signifie que l’une des plus grandes armes de Chelsea peut ne pas être aussi utile. Les Bavarois sont clairement les favoris pour se qualifier pour les quarts de finale.

Le journaliste anglais a ajouté que l’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, jouera probablement de manière agressive, en s’appuyant sur Willian et Abraham comme moteur. Dillon a dit:

Chelsea tentera de prendre un avantage au match aller. Il est donc probable que l’entraîneur Frank Lampard ira à l’attaque. Je pense que l’expérience de Willian sera la plus importante. Et je m’attends à ce qu’il commence avec Tammy Abraham comme l’attaquante principale. Kovacic sera également très important au milieu de terrain; il est en très bonne forme. Les Bavarois peuvent s’attendre à beaucoup de pression. Lampard a été courageux cette saison avec ses équipes et sa tactique.

Un match très intéressant nous attend ce soir, car les deux équipes sont très offensives et aiment marquer autant de buts que possible. Le Bayern n’a pas encore oublié le «Finale dahoam» de 2012 et tentera de profiter de chaque occasion pour prendre une petite revanche sur le club anglais.

Rejoignez-nous ce soir dans notre fil de discussion et notre blog en direct!