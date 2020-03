Un expert de la BBC affirme que l’homme de Tottenham peut montrer des «éclats de brillance» et être tout aussi «frustrant» – HITC

Tanguy Ndombele est sorti du banc de Tottenham Hotspur en FA Cup hier soir.

Stephen Warnock estime que Tanguy Ndombele est le type de joueur qui peut montrer des «éclats de brillance» mais il peut également être «frustrant» à regarder.

Ndombele a déménagé à Spurs pendant le mercato d’été lorsque le directeur de l’époque, Mauricio Pochettino, a pris ses services à Lyon.

Ses débuts étaient à retenir car sa frappe de l’extérieur de la zone a aidé les Spurs, à l’époque, à remporter une journée d’ouverture contre Aston Villa.

Mais depuis lors, il a été dans et hors du camp à cause de blessures, a montré une réelle promesse et a ensuite stagné, comme Warnock y a fait allusion lors de la couverture par la BBC de la défaite de Tottenham en FA Cup contre Norwich la nuit dernière.

“Il est définitivement un joueur capable de faire bouger les choses”, a déclaré Warnock à MOTD. “Il montre des éclairs et peut être un joueur frustrant à regarder parce que vous connaissez ses qualités.”

Jose Mourinho a été assez fougueux avec Ndombele cette saison, alors que la puissance du milieu de terrain a tenté de faire face à des blessures qui ont continué de le faire reculer.

Mais Mourinho essaie de trouver son meilleur XI aux Spurs, y compris sa meilleure combinaison au milieu du parc, car Ndombele serait peut-être l’une de ses meilleures options.

On pourrait dire que quelqu’un comme Oliver Skipp, qui a impressionné la nuit dernière, pourrait avoir besoin d’un joueur comme Ndombele à côté de lui pour complimenter son jeu.

Dans d’autres nouvelles, l’Anglais dit qu’il a “un bon club” pour le manager des Rangers Steven Gerrard