Un expert de la BBC affirme qu’un joueur très bien noté des Wolves est sur le radar de «beaucoup de clubs» – HITC

Hier soir, les Wolverhampton Wanderers de Nuno Espirito Santo ont fait une superbe démonstration alors que l’attaquant des Wolves Raul Jimenez a encore marqué.

Le spécialiste de la BBC Sport, Clinton Morrison, est devenu lyrique à propos de l’attaquant des Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez et a suggéré que «beaucoup de clubs» le regardent.

Les loups ont accueilli jeudi à Molineux les dirigeants de Liverpool en fuite en Premier League et, pour la deuxième fois en un mois, ont fait peur aux accusations de Jurgen Klopp.

Les charges de Nuno Espirito Santo ont pris du retard sur la tête de Jordan Henderson à la huitième minute depuis le coin de Trent Alexander-Arnold, mais les Wolves ont riposté et ont égalisé à la 54e minute.

Les hôtes avaient connu une période de pression contre Liverpool lorsque Jimenez a joué à Traoré en bas à droite, qui a dépassé Andy Robertson avant de traverser pour que la star du Mexique regarde habilement la maison à l’intérieur du poteau éloigné.

Mis à part son but, le jeu de hold-up et les passes de Jimenez étaient superbes pendant le match, et bien que Liverpool ait eu juste assez pour décrocher la victoire, les applaudissements sont venus sur le chemin de la vieille médaille d’or et de leur meilleur tireur de mi-match et d’après-match.

“Jeu d’avant-centre approprié”, a déclaré Morrison à la BBC Sport après le but de Jimenez. «La foule criait à Raul Jimenez de le jouer à Adama Traoré. Ses pieds étaient rapides en passant devant Andy Robertson.

«Traoré choisit ensuite une excellente balle. J’ai dit que les loups devaient mettre des numéros dans la boîte et ils l’ont fait. J’accorde une grande note à Jimenez. Grand objectif. Ce doit être une bonne tête pour battre Alisson. C’est un en-tête fantastique. Vous pouvez voir pourquoi de nombreux clubs se tournent vers Jimenez. Il est l’un des meilleurs de la Premier League. “

Les experts de BT Sport, Joe Cole et Paul Ince, ont précédemment affirmé que Jimenez, un contrat de 30 millions de livres sterling signé avec Benfica, devrait être le “prénom” Manchester United, Tottenham Hotspur et Chelsea cherchent à signer en janvier (The Metro).