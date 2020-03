Un expert de la BBC partage ce que ses «amis fans de Tottenham» lui ont dit à propos de 30 millions de livres – HITC

Moussa Sissoko a été une grosse erreur pour Tottenham Hotspur au milieu du parc.

Tom Huddlestone a partagé que ses “ amis fans de Tottenham ” lui avaient dit que leur équipe avait vraiment manqué la présence de Moussa Sissoko au milieu du parc, comme il l’a déclaré à BBC Radio 5 Live Sport (10/03/20 à 20:40 pm ).

Sissoko est hors de combat depuis janvier avec une blessure au genou, les Spurs ayant depuis produit un certain nombre de performances et de résultats indifférents.

Ces dernières semaines, les choses ont empiré, car elles ont subi des défaites coûteuses en Premier League et ont été éliminées de la Ligue des champions, ainsi que de la FA Cup.

Huddlestone, qui est maintenant dans le comté de Derby, est bien conscient de ce qu’il faut pour jouer au milieu du parc pour les Spurs, car il a expliqué pourquoi Sissoko était une miss.

“Parlant à quelques-uns de mes amis fans de Tottenham, je pense que Sissoko a trouvé ses pieds au cours de la dernière année à 18 mois, donc je pense qu’il a été un énorme raté au milieu de terrain”, a déclaré Huddlestone à BBC Radio 5 Live.

“Il a la ténacité, l’énergie, la force et sa course non-stop pendant 90 minutes. Je pense que les trois combinés [Kane, Son and Sissoko] ont été un gros coup manqué tout au long de la colonne vertébrale de leur équipe. »

On pourrait raisonnablement affirmer qu’au cours des 18 derniers mois environ, les Spurs ont lentement décliné et décliné, mais ironiquement, Sissoko a produit son meilleur football.

Quand le Français a déménagé pour la première fois à White Hart Lane de Newcastle United pour 30 millions de livres sterling [BBC Sport] en 2016, il a eu du mal à prouver sa valeur malgré le club du nord de Londres prospère et en hausse sous la direction de Mauricio Pochettino.

Des saisons plus tard, beaucoup pensaient que son temps était écoulé, mais depuis le début de la campagne précédente, il a été le meilleur joueur de Tottenham et un personnage transformé – celui qui est nécessaire en ce moment.

