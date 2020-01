Un expert de la BBC salue une star de 2 millions de livres sterling à Tottenham – HITC

Le gardien de Tottenham Hotspur a sauvé un penalty à Watford cet après-midi.

Paulo Gazzaniga était l’un des rares héros de Tottenham Hotspur aujourd’hui.

Spurs et Watford ont joué un match nul 0-0 assez lamentable à Vicarage Road dans un match où très peu de joueurs des deux côtés ont émergé avec beaucoup de crédit.

Mais le gardien de Tottenham était probablement l’artiste le plus remarquable de son équipe.

A 20 minutes de la fin, l’arbitre Michael Oliver accorda un penalty aux hôtes mais Gazzaniga refusa Troy Deeney à 12 yards.

Et voici comment le légendaire gardien de but Mark Schwarzer a réagi sur BBC Radio 5 Live: «Gardien de but brillant – super sauvegarde.

“Le gardien de but a choisi la bonne voie et c’est une bonne hauteur pour lui, bien sûr, mais vous devez aller dans la bonne direction et rester debout le plus longtemps possible et Gazzaniga réalise un arrêt très vital pour Tottenham.”

Gazzaniga a connu un temps mitigé dans le premier XI des Spurs après la blessure d’Hugo Lloris en octobre.

Le buteur argentin a eu quelques jeux de crack, mais, du même coup, il a également eu des chocs.

Le joueur de 27 ans, une signature de 2 millions de livres sterling en 2017 [The Sun], pourrait ne pas être longtemps parti en tant que gardien de premier choix de Jose Mourinho en raison du fait que Lloris est de retour en pleine formation.

Mais il a certainement envoyé un message à son coéquipier avec cette pénalité – il n’abandonnera pas les gants sans se battre.

