Un expert de la BBC se dit “très impressionné” par l’homme de Liverpool hier malgré sa “fatigue” – HITC

Liverpool a été éliminé de la Ligue des champions hier soir.

Pat Nevin a salué la démonstration de Sadio Mane lors de la défaite de Liverpool en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid mercredi soir, car il a déclaré qu’il était «très impressionné» par sa performance à Anfield.

Liverpool est entré dans le match 1-0 après le match aller, mais le but de Gini Wijnaldum en première mi-temps a mis le score à égalité avant que Roberto Firmino ne devance son équipe en prolongation.

Le drame a vraiment commencé après 90 minutes lorsque Firmino a marqué, seulement pour que son but soit annulé par Marcos Llorente, qui a fini par marquer une attelle – ajoutée avec la frappe tardive d’Alvaro Morata – pour envoyer Liverpool hors de la compétition.

S’adressant à BBC Radio 5 Live (11/03/20), juste au moment où le match touchait à sa fin, l’ancien ailier, Nevin, a félicité Mane et a déclaré que lui et ses coéquipiers de Liverpool, Mo Salah et Roberto Firmino, avaient l’air “ fatigués ” .

“Il a travaillé très dur Mane, je dois dire que j’ai été très impressionné par lui ce soir”, a déclaré Nevin à BBC Radio 5 Live. «Évidemment, il n’a pas atteint l’objectif, mais son rythme de travail a été fantastique.

«Il saisit également ses jambes. Il souffre de crampes. Il a mis tellement de travail ce soir. Salah est à un demi-mètre, un peu fatigué. Je ne leur en veux pas. Le montant qu’ils ont demandé à propos des trois premiers cette saison a été incroyable. Tous les trois ont l’air fatigués ce soir. »

Il ne fait aucun doute que Liverpool sera déçu qu’ils se soient écrasés hors d’Europe. Mais, au début de la saison, si vous aviez demandé à leurs fans – Premier League ou Champions League, la réponse aurait été assez claire. L’ancien!

Depuis son retour de la pause hivernale, la forme de Liverpool a été un peu déformée, car cette défaite au match aller à Madrid, la défaite surprise contre Watford et la défaite contre Chelsea en FA Cup, a mis un peu d’amortisseur sur les choses.

Mais maintenant, ils peuvent se concentrer sur la fermeture du titre de Premier League dans les semaines à venir et sur la poursuite de tous les records, tels que la publication de plus de 100 points.

