Un expert de la BBC s’extasie sur un as de Liverpool qui “n’a plus à se soucier de sa place” – HITC

Le milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson est devenu incontournable pour les Reds de Jurgen Klopp même si son passage à Anfield n’a pas été sans critique.

Le spécialiste de la BBC Sport et héros culte de Liverpool, Danny Murphy, a fait l’éloge de Jordan Henderson, décrivant le milieu de terrain des Reds comme quelqu’un qui “n’a plus à se soucier de sa place” au sein de l’équipe d’Anfield (BBC Sport).

Henderson est à Liverpool depuis 2011, date à laquelle il a rejoint Sunderland, mais son séjour à Anfield n’a pas été sans critiques, même en mars dernier, lorsque certains fans des Reds ont prévu sa performance contre Tottenham Hotspur en Premier League.

Après avoir été transféré d’un rôle de titulaire à un poste plus haut de gamme par le patron de Liverpool Jurgen Klopp, cependant, Henderson a commencé à gagner plus de félicitations, ce qui a incité le manager à déclarer en avril que c’était de sa faute si le joueur avait été déployé plus en arrière et admettant qu’il l’avait fait. préférez le rôle numéro huit (talkSPORT).

Avance rapide de quelques semaines et Henderson n’est devenu que le cinquième capitaine de l’histoire du club à remporter la Coupe d’Europe après que les Reds ont éliminé Tottenham Hotspur en finale de la Ligue des champions, tandis que ce mandat, le milieu de terrain a ajouté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à son CV et pourrait bientôt s’appeler lui aussi capitaine de la Premier League.

Murphy pense que jouer aux côtés de Steven Gerrard entre 2011 et 2015 a rendu la vie difficile à Henderson, mais depuis lors, les gens ont enfin commencé à voir les propres qualités de l’homme né à Sunderland.

De plus, Klopp est arrivé et a donné son propre cachet à l’équipe, ainsi que le travail acharné et le développement d’Henderson, ont tous abouti à ce que le joueur de 29 ans devienne le «milieu de terrain complet» et un atout clé pour l’équipe d’Anfield.

“Jouer aux côtés de Gerrard au début n’a pas été très utile parce que lorsque vous êtes autour de l’un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps, vous ne serez jamais aussi beau que lui”, a écrit Murphy sur BBC Sport.

«Ce n’est que depuis le départ de Gerrard en 2015, et le début de l’évolution de l’équipe sous Jurgen Klopp, que les gens ont pu voir les qualités d’Henderson. À 29 ans, il est devenu un milieu de terrain complet et est un exemple fantastique de quelqu’un qui tire le maximum absolu de ses capacités.

“Henderson n’a plus à se soucier de sa place, car il joue un rôle si vital dans cette équipe de Liverpool.”

