Un expert de Sky Sports affirme qu’il “ne serait pas surpris” si un homme de 25 millions de livres sterling rejoignait ses rivaux PL – HITC

Adam Lallana a eu du mal à trouver la première équipe de football à Liverpool cette saison.

Paul Robinson a déclaré qu’il ne serait pas «surpris» que le milieu de terrain de Liverpool, Adam Lallana, joue pour Leicester City et Brendan Rodgers la saison prochaine.

S’exprimant au Football Center sur Sky Sports (19/02/20 à 11h10), l’ancien gardien de but anglais, Robinson, a expliqué pourquoi le futur joueur hors contrat de Liverpool convient aux rivaux de la Premier League des Reds au milieu de rumeurs.

“Sans l’ombre d’un doute [it would be a great move for Lallana]», A déclaré Robinson à Sky Sports. «La façon dont Rodgers a fait évoluer les choses à Leicester. Ce n’est plus une équipe unidimensionnelle. C’est une équipe solide et une équipe solide.

«Ils vont défier le sommet de la ligue. Ils ont défié cette année pendant un certain temps puis se sont un peu effondrés. Il semble qu’ils vont définitivement obtenir le football en Ligue des champions. Et un joueur comme Lallana est un joueur de première qualité. Cela montre la force de Liverpool qu’il n’a pas pu s’approcher des équipes.

“Et pour un joueur, d’accord, il a raté un moment à cause d’une blessure, mais c’est un joueur de première qualité et sa carrière tourne au ralenti. Il ne voudra pas s’asseoir sur le banc ou ne pas être en escouade. Lorsque vous avez un manager qui vous aime clairement et que vous avez joué avant. Et dans un club qui va dans des endroits, ce serait une vraie évidence pour Lallana. Je ne serais pas surpris de le voir avec un maillot de Leicester la saison prochaine. ”

Lallana a rejoint Liverpool en 2014, de Southampton pour 25 millions de livres sterling alors que Rodgers était toujours en charge du club [BBC Sport], car ce même individu semble maintenant vouloir retrouver le milieu de terrain, comme l’a rapporté Sky Sports.

Il semble très probable maintenant que Rodgers rejoindra Liverpool en Ligue des champions la saison prochaine, et il espère même que son équipe pourra se pousser encore plus loin dans les enjeux du titre au prochain mandat.

Rodgers construit une équipe solide au King Power Stadium, et avec plus de noms de haute qualité dans leur équipe, ils pourraient devenir une force dans les années à venir.

Mais la barre a été placée incroyablement haut par nul autre que Liverpool, dont Pep Guardiola n’a même pas pu se rapprocher cette saison.

