Un expert de Sky Sports déclare qu’un départ surprise pour Liverpool est possible – HITC

Mo Salah pourrait quitter Liverpool cet été, selon Charlie Nicholas.

Charlie Nicholas a déclaré à Sky Sports qu’il n’était pas impossible que Liverpool vende Mo Salah cet été.

Salah a été une révélation pour les Reds depuis qu’il a rejoint l’équipe de Jurgen Klopp à l’été 2017.

Il a marqué 70 buts lors de ses 100 premières apparitions en Premier League pour Liverpool, et seul Alan Shearer en a plus dans son premier siècle de matchs – pour Blackburn Rovers – que tout autre joueur.

De temps en temps, le moulin à rumeurs fait son travail et Salah se retrouve lié à un éloignement d’Anfield.

Même avant la pause, cette saison ressemblait à sa pire en termes de nombre individuel, ayant marqué 20 buts en 40 apparitions dans toutes les compétitions – un retour très décent, mais pendant la campagne 2017-18, il a atteint 44.

Salah est le tiers d’un superbe triumvirat composé de l’Égyptien, Sadio Mane et Roberto Firmino, et Nicholas pense que les fans du club du Merseyside perdraient plus tôt l’ancienne star de Chelsea et de la Roma que l’un des deux autres, si une offre venait à arriver. .

Bien sûr, les spéculations sur une décision de signer Timo Werner ne vont pas disparaître, et le spécialiste écossais pense que c’est Salah qui pourrait devenir consommable.

Nicholas a déclaré à Sky Sports: «Autant que Liverpool parle de Timo Werner venant de RB Leipzig et d’autres achats potentiels, c’est peut-être Salah qui se déplace.

«Je serais prudent avec Mane, car je pense que même Lionel Messi l’a choisi comme l’un de ses choix de Ballon d’Or. Salah a été formidable et les fans de Liverpool l’aiment, mais les deux qu’ils voudront peut-être garder sont Mane et Firmino. »

