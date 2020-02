Un expert de Sky Sports défend Liverpool après la réclamation de Jeff Stelling – HITC

Liverpool se dirige vers un titre de Premier League record.

Phil Thompson est venu à l’aide de Liverpool et a riposté aux affirmations de Jeff Stelling selon lesquelles les champions élus ont été «chanceux» en Premier League cette saison.

S’adressant à Soccer samedi sur Sky Sports News (15/02/2020 à 14h20), l’animateur Stelling a d’abord expliqué pourquoi il pensait que Liverpool avait eu de la chance ce terme, alors que Thompson qualifiait ses commentaires de «détritus absolus».

“Vous avez vu le revirement de deux buts à Southampton”, a déclaré Stelling à Sky Sports. «Vous avez gagné à Sheffield United grâce à un hurleur de Dean Henderson, vous vous en souvenez? À la 90e minute, vous avez battu Leicester grâce à un penalty extrêmement discutable. Vous avez marqué deux buts au cours des trois dernières minutes à Villa Park. Man City s’est vu infliger une pénalité pour handball et vous êtes allé à l’autre bout pour marquer. Avez-vous de la chance à Liverpool? Les fonctionnaires se penchent-ils vers vous?

“Ouais, je pense que nous sommes extrêmement chanceux”, a répondu Thompson d’une manière sarcastique. Sont-ils partis en notre faveur? Peut-être. Nous avons eu des choses qui vont contre nous aussi.

Stelling a ensuite déclaré: «Vous avez eu un vainqueur tardif contre les Wolves quand ils avaient un but exclu par VAR.

Thompson a répondu: «Et alors?! Et alors?! C’est pourquoi nous l’avons. Déchets absolus [at the thought of it being lucky Liverpool]. Ce n’est pas de la chance pour Liverpool. Nous avons été la meilleure équipe et c’est tout. Ce n’est pas de la chance car nous sommes la meilleure équipe et c’est tout. »

Il y a ceux de l’extérieur qui estiment que Liverpool a reçu le frottement du vert par VAR au cours de cette campagne, alors que les hommes de Jurgen Klopp se rapprochent d’un titre record.

Mais les supporters des Reds pointeront vers des décisions qui ne sont peut-être pas tombées en leur faveur, comme la décision ridicule d’exclure l’un des buts de Liverpool, à cause d’une aisselle, lors de leur victoire à Aston Villa plus tôt dans la campagne.

Quoi qu’il en soit, que les décisions aient ou non favorisé Liverpool cette saison, leur domination absolue prouve que même si vous leur retiriez quelques points, ils seraient toujours dans une position tout à fait dominante.

Le titre de Premier League se dirige vers Anfield, c’est juste un cas de quels records vont être battus parce qu’il y a des gros poissons à attraper avant le dernier coup de pied.

Le principal est peut-être de battre le record invaincu d’Arsenal en 49 matchs et d’égaler son record invaincu au cours d’une saison.

