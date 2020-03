Un expert de Sky Sports dit que Liverpool ne signera pas l’objectif de 50 millions de livres sterling de Klopp – HITC

Liverpool poursuivrait l’attaquant d’Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang.

Charlie Nicholas a laissé entendre qu’il ne voyait pas Pierre Emerick Aubameyang quitter Arsenal pour rejoindre Liverpool sur Sky Sports.

Aubameyang est lié à un déplacement à Liverpool de 90 minutes, l’équipe de Jurgen Klopp surveillant l’arsenal.

Cependant, Nicholas ne pense même pas qu’Aubameyang entrerait dans l’équipe de Liverpool.

“Je ne vois pas Liverpool ou Man City le signer”, a déclaré l’ancien artilleur.

“Serait-il du côté de Liverpool? Non. Manchester City pourrait être une option s’ils cherchaient à remplacer Sergio Aguero. »

On pense que Liverpool est à la recherche d’un nouvel attaquant cet été, mais celui qui signe fait face à un énorme combat pour une place dans son équipe.

Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane dominent actuellement les places de départ de la formation de Klopp, et les trois premiers de Liverpool se sont révélés être parmi les plus dangereux de tout le football.

Aubameyang a en fait surclassé tous les attaquants de Liverpool en Premier League cette saison.

L’attaquant d’Arsenal compte 17 buts en championnat, tandis que Salah est le meilleur buteur de Liverpool avec 16.

