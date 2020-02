Un expert de Sky Sports envoie un avertissement à Leeds sur l’avenir de quatre hommes clés – HITC

Leeds United est toujours assis dans les places automatiques malgré quelques mois d’indifférence dans le championnat.

Danny Higginbotham a averti Leeds que Kalvin Phillips, Marcelo Bielsa, Ben White et Jack Harrison ne seront pas au club la saison prochaine s’ils échouent dans leur campagne de promotion.

S’adressant au Match Center sur Sky Sports News (20/02/20 10 h 50), Higginbotham estime que Phillips sera un joueur de Premier League la saison prochaine, car il jette le doute sur le retour des joueurs à deux prêts et il croit que Bielsa quitte serait un «énorme problème».

“C’est énorme [that they earn promotion this season] », A déclaré Higginbotham à Sky Sports. «Si vous regardez la situation. Vous avez Ben White, il va, le demi-centre prêté par Brighton. Vous avez Kalvin Phillips, il sera en Premier League la saison prochaine d’une manière ou d’une autre. Que ce soit avec Leeds ou un autre club de Premier League.

«Vous avez Harrison, qui est prêté par Manchester City, il pourrait potentiellement y retourner. La chose la plus importante de toutes, vous avez Bielsa. Il a transformé cette équipe. La façon dont il joue et la façon dont il fait les choses. Il a pris une équipe qui était au milieu de la table, n’a pas fait trop de changements, mais s’il y va, cela devient un énorme problème et un énorme problème.

«Quand on regarde toutes les équipes qui sont proches du sommet du championnat. Il est impératif que Leeds monte cette saison ou que les joueurs partent, et plus important encore, le manager pourrait également partir. “

White et Harrison ont tous deux été les meilleurs joueurs des Blancs cette saison, et compte tenu de la performance du premier, ce serait une surprise s’il revenait au championnat la saison prochaine.

Quant à Harrison, il est dans les livres de Man City et il pourrait être plus facile pour lui de revenir s’ils sont en Championnat en raison de la qualité de l’Etihad.

Mais les départs potentiels d’un Phillips et d’un Bielsa feront le plus mal aux fans. Ils savent que c’est peut-être leur dernière chance de gagner une promotion avec deux personnages clés qui sont devenus très populaires auprès des fans.

Il ne fait aucun doute qu’il y a plus de pression sur Leeds que quiconque dans le deuxième niveau du football anglais, et ces derniers mois, les joueurs l’ont montré.

Mais l’essentiel est qu’ils sont toujours dans les places automatiques et ont récolté un certain nombre de grands résultats de leurs deux précédents matchs.

