Un expert de Sky Sports espère que le chant de Leeds «ne reviendra pas pour les mordre» – HITC

Leeds United a battu Hull City quatre fois ce week-end.

David Prutton espère que le chant de Leeds United du week-end, où ils chantaient avec humour qu’ils se «désagrégent à nouveau» lors de leur victoire à Hull, ne reviendra pas «les mordre à l’arrière».

Leeds a enregistré une victoire 4-0 contre Hull pour maintenir son avance de cinq points sur Fulham, troisième, et Prutton a déclaré à Sky Sports EFL Podcast qu’il “ admire absolument ” leurs manières confiantes, mais il a averti qu’ils devaient être ” très, très méfiant ».

Cela a été une montagne russe quelques mois pour les géants du Yorkshire compte tenu de leurs performances de haut en bas, mais du point de vue du fan d’Elland Road, tout cela n’est que la norme.

Plus tard ce mois-ci, Leeds fera face à un affrontement crucial contre Fulham, qui, s’il gagne, pourrait potentiellement cimenter sa place automatique. Prutton a partagé ses réflexions sur ce match et sur l’humour de la potence de Leeds dans les tribunes samedi.

“Vous espérez de leur point de vue que l’humour de potence reste et qu’il ne revient pas à les mordre à l’arrière à tout moment”, a déclaré Prutton à Sky Sports EFL Podcast.

“Ça a la sensation de ça [Leeds v Fulham later on this month being pivotal]. C’est dur, n’est-ce pas parce qu’ils sont beaucoup confiants. Ils peuvent être parfois, ce que vous devez absolument admirer et respecter. Vous espérez que cela confirme que Blip est bel et bien derrière eux. Mais ils doivent être très, très méfiants.

“Vous parlez d’humour de potence et c’est là pour une raison. En tant que fan de Leeds United, l’essentiel est que cela peut être extrêmement grisant, mais cela peut aussi être frustrant de façon chronique. Ils sont dans une très bonne position maintenant cet écart entre le deuxième et le troisième, et s’ils parviennent à maintenir leur cap actuel et à prendre ces points au large de Fulham, alors cela serait très prometteur. »

La saison dernière, Leeds a fait face à un match crucial contre ses rivaux Sheffield United à Elland Road et a perdu le match, qui a finalement joué son rôle en leur manquant la promotion automatique.

Ils seront bien conscients qu’une répétition contre Fulham pourrait saper leur confiance et potentiellement déclencher une panique sérieuse parmi ceux associés au club.

Cependant, s’ils gagnent, alors rien ne pourra arrêter le train du Yorkshire, qui, en pleine circulation et confiant, est presque difficile à battre.

