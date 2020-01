Un expert de Sky Sports fait exploser un Celtic après sa victoire contre Kilmarnock – HITC

Leigh Griffiths a marqué à son retour au Celtic XI hier soir.

Kris Boyd a lancé une attaque cinglante contre Leigh Griffiths après que le Celtic a enregistré une victoire 3-1 sur Kilmarnock en Premiership mercredi soir.

Le spécialiste de Sky Sports a déclaré que lorsque Brendan Rodgers a été nommé directeur du Celtic, il a parlé du professionnalisme et des normes qui vont «à travers le toit» de la formation.

Boyd a ensuite déclaré que Griffiths n’avait disputé que 34 des 135 derniers matches de championnat du Celtic, ce qui pour lui suggère qu’il ne fait pas ce qu’on attend de lui sur le terrain d’entraînement.

Ce sont des commentaires assez remarquables de Boyd parce que Griffiths est récemment revenu de problèmes hors terrain, ce qui comprenait son problème de santé mentale, d’où son manque de temps de jeu ou de jeux.

Par conséquent, il ne sera pas surprenant que Boyd reçoive un grand contrecoup en ce qui concerne ses commentaires.

Néanmoins, en parlant à Sky Sports Football (22/01/20 à 21h55), c’était la réaction de Boyd à la célébration de Griffiths après avoir marqué hier, alors que le Celtic avait apparemment dit au spécialiste de la télévision de se taire après l’avoir critiqué.

“Il n’a pas besoin de me prouver”, a déclaré Boyd à Sky Sports. «Quand je me fie aux statistiques et je me fie aux statistiques parce que vous ne pouvez pas discuter avec elles.

«Brendan Rodgers a été nommé en 2016 par Celtic et nous avons entendu parler du professionnalisme, des normes et des niveaux de formation. Et je lui rends service parce que je n’inclurai que les matchs de Ligue.

«Il y a eu 135 matchs de championnat. Leigh Griffiths n’en a joué que 34. Cela me suggère que vous ne le faites pas sur le terrain de formation.

“Vous n’avez pas besoin de me prouver. Vous n’avez pas besoin de venir me voir et de vous lancer pour apaiser les fans celtiques. Allez-y et faites-le par vous-même car il y a un footballeur talentueux. Steve Clarke se tient ici ce soir. Aimerait-il choisir Griffiths pour l’Ecosse? Bien sûr qu’il le ferait. “

Griffiths a trouvé le fond du filet contre Kilmarnock, alors qu’il effectuait un retour au XI de départ de Neil Lennon avec style.

Lennon espère maintenant que son joueur pourra accumuler les minutes, renforcer sa netteté et ajouter plus de buts à son nom.

S’il est en mesure de le faire, les chances du Celtic de gagner neuf fois de suite augmentent, car les chances de l’Écosse de se qualifier pour les Championnats d’Europe augmenteront également.

