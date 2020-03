Un expert de Sky Sports inflexible qu’une équipe n’attrapera pas Leeds dans une course de promotion – HITC

Leeds United compte un point de retard sur le leader West Brom dans le tableau des championnats.

Danny Mills est convaincu que Nottingham Forest ne rattrapera pas et ne dépassera pas Leeds United dans la course pour terminer dans les places automatiques, comme il l’a déclaré à Sky Sports News (03/03/2020 à 10h25).

Leeds a huit points d’avance sur Forest, quatrième du classement, et Mills est convaincu que les Blancs ne perdront pas trois matchs, ce qui donnerait aux Midlands la chance de les dépasser.

Bien qu’il y ait un coussin entre les deux, les fans de Leeds seront bien conscients que Forest peut les attraper compte tenu de ce qui leur est arrivé la saison dernière, ils ne compteront donc pas encore leurs poulets.

Mais, pour l’instant, leur seul objectif sera de compléter leurs récentes victoires et de s’assurer ensuite de battre Fulham, troisième, ce mois-ci, qui, selon Mills, est l’équipe que Leeds devrait surveiller.

«Huit points, c’est beaucoup [for Forest to catch Leeds] à rattraper à ce stade », a déclaré Mills à Sky Sports. «Leeds va devoir perdre trois matchs de suite et Forest va devoir en gagner trois. Je ne vois pas cela se produire. Ils pourraient bien combler cet écart, mais le rattraper sera très, très difficile.

«Fulham a une chance. Et Leeds a un gros match contre Fulham à venir dans quelques semaines également. Cela pourrait bien être crucial dans la course à la promotion. »

Leeds affrontera Huddersfield Town sur son terrain le week-end avant d’entrer dans la semaine peut-être la plus cruciale de sa saison, et celle qui pourrait les faire connaître.

S’ils gagnent trois points le week-end, ils s’affronteront ensuite contre Cardiff le 15 mars, puis trois jours plus tard, ils joueront ce match très important contre l’équipe de Scott Parker, et ils termineront la semaine avec un match à domicile contre Luton. .

Si les hommes de Marcelo Bielsa peuvent gagner les matchs ci-dessus, cela pourrait simplement leur fournir le coussin dont ils ont besoin pour les dernières semaines de la saison, et s’ils se trompent à la fin, ils pourraient avoir juste assez pour pousser la ligne.

