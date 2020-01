Un expert de Sky Sports pense que la cible de Tottenham ne serait pas intéressée à partir – HITC

Tottenham Hotspur a été liée à un déménagement pour Danny Ings de Southampton ce mois-ci.

Phil Thompson a affirmé qu’il n’y aurait «rien» qui pourrait intéresser Danny Ings, la cible de Tottenham, à effectuer un changement pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Le Daily Star a affirmé que les Spurs étaient désireux d’ajouter l’homme en forme de Southampton à leurs rangs ce mois-ci après la blessure à long terme de leur homme principal, Harry Kane.

Malgré les difficultés de Southampton cette saison, Ings a été sous une forme dévastatrice et il a de nouveau produit les marchandises au cours du week-end quand il a inscrit le vainqueur contre les poursuivants de la Ligue des champions Leicester City.

S’adressant à Soccer samedi sur Sky Sports (11/01/20 à 14h45), après un certain nombre de saisons blessées, Thompson pense qu’Ings est maintenant dans un endroit heureux et ne voudrait pas bouger malgré Internet.

«Même à Liverpool, une des choses que j’aimais chez Danny Ings, bien sûr, ses collègues de travail qui le distinguent de beaucoup d’attaquants, mais c’est son intelligence, avec ses runs et son mouvement. Il est toujours en mouvement », a déclaré Thompson à Soccer samedi.

«Avec ses deux mauvaises blessures, nous [Liverpool] n’a jamais vraiment eu ça – mais il a juste été absolument incroyable [this season]. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui puisse l’intéresser pour le moment. Il y aura des gens [keen on Ings], pas seulement de ce pays.

«Vous regardez et voyez qui sont les meilleurs buteurs de la ligue. Vous voyez Ings, vous vérifiez et vous connaissez son bon caractère. Vous savez comment il travaille dur pour l’équipe. Et vous savez qu’il peut marquer des buts. Et je pense qu’il serait sur le radar. Mais je pense qu’il apprécie ce qui se passe avec lui à Southampton. »

Ings serait un ajout presque parfait pour les Spurs, car il est un attaquant expérimenté de Premier League, a joué sur la grande scène avant quand il était à Liverpool et il est en pleine forme.

Mais du point de vue des Spurs, alors qu’il serait un excellent ajout pour eux, dès que Harry Kane sera de retour sur le terrain, Ings se retrouverait sur le banc, ce qui ne serait pas idéal pour lui.

Par conséquent, il ne serait pas vraiment surprenant que Ings rejette tout éloignement de St Mary’s, et bien qu’il ait récemment obtenu de bons résultats, le club de la côte sud ne peut tout simplement pas se permettre de le perdre.

