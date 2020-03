Un expert de SkySports a fait toute une prédiction sur les loups – HITC

Wolverhampton Wanderers se porte bien en Premier League pour le moment.

Charlie Nicholas a prédit sur Skysports.com que Wolverhampton Wanderers finirait dans le top quatre de la Premier League cette saison.

L’ancien attaquant d’Arsenal et du Celtic a été impressionné par la façon dont les Wolves ont joué et a fait pencher la tête de Nuno pour une place en Ligue des champions.

Nicholas a écrit sur Skysports.com: «D’un autre côté, j’ai donné un pourboire aux loups pour faire partie des quatre premiers.

“Il y a une incohérence au sujet des autres équipes en lice, et même si les loups sont un cheval noir pour la Ligue Europa et qu’ils n’ont pas le plus grand groupe de joueurs, je pense qu’ils ont une vraie qualité.”

Finition des quatre premiers

Les loups n’ont pas bien commencé la saison, mais ils se sont rétablis et se débrouillent très bien pour le moment.

Les Wanderers, qui ont progressé en huitièmes de finale de la Ligue Europa, sont actuellement sixièmes du classement de la Premier League avec 42 points en 28 matches.

Les loups ne sont qu’à trois points de la quatrième place de Chelsea, qui occupe la dernière place de la Ligue des champions.

Bien sûr, cela ne sera pas facile pour les Wanderers, car il y a pas mal d’équipes qui visent la quatrième et dernière place en Ligue des Champions.

Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Sheffield United, Burnley, Arsenal et Everton visent tous à entrer dans le top quatre du classement.

Ce sera une course très serrée pour la quatrième place prisée dans le tableau de la Premier League cette saison.

