Un expert de SkySports claque une statistique des Rangers, critique Steven Gerrard – HITC

L’arrière droit des Rangers de Glasgow, James Tavernier, était le tireur de pénalité de l’équipe de Steven Gerrard.

L’entraîneur des Rangers Steven Gerrard



Kris Boyd a critiqué le manager des Rangers Steven Gerrard dans The Scottish Sun pour sa décision concernant les tirs au but.

L’ancien attaquant des Rangers, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, estime que Gerrard aurait dû rester avec James Tavernier pour les tâches de coup de pied.

L’ancien arrière droit de Newcastle United a été chargé de pénaliser les Rangers, mais il n’a pas réussi à en convertir.

Alfredo Morelos, Scott Arfield et Ianis Hagi n’ont pas réussi à se convertir depuis que Gerrard a décidé de bricoler avec ses tireurs de pénalités.

Boyd a écrit dans The Scottish Sun: «Mais le penalty manqué par Ianis Hagi était le dernier d’une longue série de ratés et il doit cesser. C’est SIX maintenant cette saison qui est juste embarrassante.

«James Tavernier a commencé la saison en tant que tireur de pénalité des Rangers et Steven Gerrard n’aurait jamais dû prendre la responsabilité de son skipper.

«Tav en a manqué quelques-uns, bien sûr. Mais son record général sur place a été bon au fil des ans et changer de preneur n’a fait de bien à personne.

«Gerrard n’aurait pas dû bricoler avec ça. Il aurait dû soutenir Tav et dire à tout le monde qu’il avait entièrement confiance en lui, quoi qu’il arrive. »

Retour à James Tavernier?

Bien que l’on puisse comprendre pourquoi Gerrard a décidé de retirer Tavernier des pénalités, il est peut-être temps maintenant que l’arrière droit se voit confier la responsabilité.

Même si Gerrard n’est pas sûr de lui, le patron des Rangers devrait choisir un joueur de son équipe pour prendre des coups de pied et rester avec lui au lieu de bricoler.

Les Rangers, qui ont progressé en huitièmes de finale de la Ligue Europa, affronteront Heart of Midlothian en quart de finale de la Coupe d’Écosse ce week-end.

