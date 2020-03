Un expert de SkySports pense que l’as d’Arsenal a raté sa chance de devenir «l’un des plus grands» – HITC

Mesut Ozil a rejoint Arsenal depuis le Real Madrid.

Graeme Souness a suggéré à Sky Sports que Mesut Ozil avait raté sa chance de devenir «l’un des plus grands» à avoir joué en Premier League, alors qu’il remettait en question l’attitude de l’homme d’Arsenal.

Ozil a déménagé à Arsenal en 2013 lorsque le club du nord de Londres a payé au Real Madrid 42 millions de livres sterling pour ses services [BBC Sport], mais Souness pense que le meneur de jeu «talentueux» aurait pu «en faire plus» au cours de sa carrière.

Quand Ozil a rejoint Arsenal pour la première fois, ce fut un grand coup d’État pour le club et l’Allemand montrait pourquoi il était l’un des créateurs les plus redoutés du haut de la page de l’Angleterre, mais au fil des années, ses performances dans les grands matchs, en particulier loin de chez eux ont été interrogés à maintes reprises.

S’adressant à Sky Sports, Souness a partagé ses réflexions sur la carrière d’Ozil et les problèmes qu’il a vus dans son jeu pendant son séjour en Premier League.

“De la façon dont je le vois, nous ne devrions même pas avoir une conversation à son sujet”, a déclaré Souness à Sky Sports. “Il est tellement talentueux, et nous devrions parler de lui comme l’un des meilleurs joueurs à venir en Premier League, mais je ne pense pas que je suis seul à sentir qu’il y a tellement plus de lui.

“Je pense qu’il regardera en arrière et pensera qu’il aurait pu faire plus – je sais que Ozil est un n ° 10, mais quand il perd le ballon, il y a un désintérêt général pour faire les yards durs.

“Il n’est pas seul dans ce domaine, et peut-être qu’il a carte blanche pour être comme ça, mais si vous êtes là-bas et que vous donnez le ballon vous-même, la première réaction doit être de revenir en arrière, de se placer du côté des buts et de faire partie de” l’équipe qui récupère le ballon. “

Ozil a toujours eu ses détracteurs et on pourrait mieux décrire qu’il est une figure marmite pour ses propres fans et ceux en dehors d’Arsenal.

Il se contentera de pointer vers sa médaille de Coupe du monde parce que c’est toujours sa plus grande réussite dans le match.

De plus, pendant son séjour à Madrid, il était très apprécié et il y avait une raison pour laquelle quelqu’un comme Cristiano Ronaldo aimait jouer à ses côtés.

