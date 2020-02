Un expert de SkySports suggère un joueur de Liverpool «incroyable» comme exemple pour un homme des Rangers de 3 millions de livres sterling – HITC

Connor Goldson est aux Glasgow Rangers de Steven Gerrard depuis 2018.

Le défenseur des Rangers Connor Goldson



Kris Boyd a utilisé la star de Liverpool Virgil van Dijk comme exemple pour le défenseur central des Rangers Connor Goldson, cité dans The Scottish Sun.

L’ancien attaquant des Rangers, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, estime que Goldson – qui a rejoint le Gers de Brighton et Hove Albion à l’été 2018 pour des frais de transfert déclarés par Sky Sports d’une valeur de 3 millions de livres sterling – tend à surjouer parfois.

Tout en félicitant le joueur de 27 ans pour sa simplicité et son bon travail contre le Sporting Braga en Ligue Europa mercredi soir, Boyd a utilisé le défenseur central de Liverpool Van Dijk – qui a coûté aux Reds 75 millions de livres sterling de frais de transfert lors de leur signature. lui de Southampton en janvier 2018, selon BBC Sport – comme un exemple à suivre.

Boyd a écrit dans The Scottish Sun: «Goldson a été coupable d’avoir essayé de jouer trop récemment et de montrer à tout le monde qu’il est un bon joueur. Mais ce qu’il sait faire, c’est éliminer tout danger quand il vient. C’est ce que font les meilleurs défenseurs du monde.

«Les gens parlent de Virgil van Dijk et de la façon dont il a été bon pour Liverpool au cours des deux dernières saisons – et il a été incroyable – mais si vous le regardez réellement en action, il ne fait rien d’extraordinaire.

«Si Liverpool est sous pression, van Dijk le dirige et l’éloigne de son but aussi loin que possible. Il n’a pas peur de simplement jeter le ballon dans la moitié de terrain adverse et de jouer à partir de là. “

Statistiques

Goldson a joué 27 fois en Premiership écossaise pour les Rangers jusqu’à présent cette saison, marquant trois buts dans le processus, selon WhoScored.

L’ancien défenseur central de Shrewsbury Town, âgé de 27 ans, a également disputé huit matchs en Ligue Europa pour le Gers cette campagne, selon WhoScored.