Un expert de Talksport fait valoir Liverpool et Leeds United – HITC

Le Liverpool de Jurgen Klopp est au sommet de la Premier League, tandis que le Leeds United de Marcelo Bielsa mène le Championnat.

Darren Bent a donné son point de vue sur la situation de Liverpool et de Leeds United sur talkSPORT (18h09, 14 mars 2020).

L’ancien attaquant du comté de Derby estime que la saison doit se terminer et qu’il ne serait pas juste pour Liverpool ou Leeds United que la campagne soit annulée et déclarée nulle et non avenue.

L’équipe de Jurgen Klopp est sur le point de remporter le titre de Premier League cette saison, tandis que l’équipe de Marcelo Bielsa est actuellement en tête du classement du championnat en ce moment.

La Premier League et le Championnat ont été suspendus jusqu’au 3 avril, mais il y a des doutes quant à la reprise du football le mois prochain.

Le vice-président de West Ham United, Karren Brady, a récemment proposé d’annuler la saison dans The Sun, mais elle a depuis clarifié sa position sur Twitter (cliquez ici pour en savoir plus).

Bent a déclaré sur talkSPORT (18 h 09, 14 mars 2020): «Les équipes seront en ébullition. Liverpool en ébullition, les équipes en bas, les équipes à venir, West Brom et Leeds.

“Que se passe-t-il là? Moi en tant que fan de football, j’adorerais revoir Leeds en Premier League, évidemment des temps plus récents, nous avons vu West Brom là-dedans.

“Bien sûr, ne leur montrant aucun manque de respect, mais Leeds qui a été absent pendant si longtemps, a combattu tout le chemin pour revenir, aurait dû le faire la saison dernière, ne s’est pas produit, et être si proche cette saison et puis évidemment que est enlevé, ce serait absolument dévastateur. »

La saison ne peut pas être annulée

Il reste encore assez de temps pour que la saison reprenne. Avec peu de matchs à jouer, les équipes peuvent jouer deux fois en une semaine et faire le travail.

Il ne serait pas juste pour Liverpool, Leeds United et les clubs qui visent à éviter la relégation ou la promotion de décrocher l’annulation de la saison.

