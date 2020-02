un footballeur absent 5 mois, rincé F3 Nuceria

Les décisions adoptées par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, en présence du représentant de l’A.I.A., Concernant les amendes, les déchéances et les avertissements en vue de la prochaine manche du championnat sont publiées ci-dessous Groupe de deuxième catégorie G:

COURSES DE 1/2/220

ENTREPRISE

FIN

Euro 100,00 ATLETICO SANT AGATA Différend entre les membres. (La sanction est prononcée à titre aggravé pour non-collaboration des dirigeants de la Société afin d’éviter et de mettre fin au combat qui a éclaté).

Euro 100,00 F3 NUCERIA Différend entre les membres. (La sanction est prononcée dans une mesure aggravée en raison du manque de collaboration des dirigeants de la Société pour éviter ou étouffer le combat qui a éclaté).

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 2/7/2020

APPRENDRE FRANCESCO (GIALLO BLEU DI GRAGNANO) Avec un comportement injuste et antisportif, à la suite de la signature de l’équipe adverse, il a adressé au ddg des phrases vulgaires et menaçantes pour lui causer des blessures. Suite à la notification de l’arrêté d’expulsion, il s’est approché du ddg en essayant de le pousser, réussissant à le saisir par le bras et à le tirer. Seule l’intervention de coéquipiers a permis d’éviter des conséquences plus graves, bien que le footballeur en étant limogé ait réitéré les insultes au ddg.

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

RAPICANO UGO (ATLETICO SANT AGATA) avec un comportement injuste et antisportif a participé à un combat et a frappé un adversaire avec des coups de pied et des coups de poing. Pour cette raison, il a été transporté à l’hôpital avec une ambulance, comme l’a rapporté le c.c. dans le rapport d’appel d’offres.

GAMBARDELLA ANDREA OSCAR (F3 NUCERIA) avec un comportement injuste, injuste et antisportif a participé à un combat en frappant un adversaire avec des coups de pied et des coups de poing, comme l’a rapporté le c.c. dans le rapport d’appel d’offres.

ROMANO EMANUELE PIO (F3 NUCERIA) avec un comportement déloyal et antisportif a participé à un combat contre un adversaire avec des coups de pied et des coups de poing, tous liés par le c.c. dans le rapport d’appel d’offres.

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

FRATERNO RUBEN (A.C. MARCHESA)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

GAUDIO BARTOLOMEO (F3 NUCERIA)

ANASTASIO STEFANO (G.B. CAPRESE)

QUATRE VINGT LUIGI (SANT EGIDIO CALCIO)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

RAPICANO UGO (ATLETICO SANT AGATA)

VINCENZO PARLÉ (GIALLO BLEU DI GRAGNANO)

ARMA MARCO ANGELO (PLAN PIZZERIA LUCIA)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DE LAURENTIS MICHELE (G.B. CAPRESE)

ODDONE SALVATORE (BLEU JAUNE DE GRAGNANO)

COURSES DU 2 / 2/2020

ENTREPRISE

Euro 60.00 LETTRES Juste inscrit, déjà expulsé du terrain, à la fin de la course il est rentré au vestiaire et a endommagé la porte du vestiaire en colère pour l’expulsion peu de temps avant réception. Il est obligatoire d’indemniser les dommages, si prouvés et demandés, à la propriété.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

GARGIULO DOMENICO (LETTRES)