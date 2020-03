Un footballeur d’Aston Villa est entré en collision après avoir brisé la quarantaine »Football Press

Mardi 31 mars 2020

Le joueur d’Aston Villa Jack Grealish a été surpris en train de briser la quarantaine, mais de la pire façon possible. Le footballeur a reçu un appel d’un ami pour aller à une fête, et lorsqu’il conduisait sa voiture, il en a perdu le contrôle, à cause de la conduite de chaussons.

Depuis environ une semaine, la quarantaine en Angleterre est devenue obligatoire. Mais il y a eu de nombreux cas de footballeurs qui ont été surpris en train de violer le mandat du gouvernement anglais, pour rester en détention.

C’est le cas de Jack Grealish. Le milieu de terrain anglais, qui joue actuellement pour Aston Villa, a été surpris en train de casser la quarantaine, mais de la pire façon possible. Cela est dû au fait que le joueur a subi un accident de la circulation lorsqu’il se rendait à une fête, après avoir reçu un appel d’un ami. Grealish conduisait en pantoufles, lui faisant perdre le contrôle du véhicule.

À propos de cette situation, Grealish a déclaré que «j’ai profondément honte de ce qui s’est passé. Je sais que c’est un moment difficile pour tout le monde, d’être enfermé si longtemps. J’ai reçu un appel d’un ami et j’ai stupidement accepté. Je ne veux pas que quelqu’un fasse la même erreur que moi. J’espère que tout le monde accepte mes excuses et que dans un proche avenir, nous pourrons à nouveau nous amuser ensemble. »

Du club, ils étaient extrêmement agacés par l’attitude de leur footballeur. Dans ce sens, les autorités d’Aston Villa ont déclaré que «nous sommes profondément déçus qu’un de nos joueurs ait ignoré les conseils du gouvernement. Il sera condamné à une amende et tout ce qui sera collecté sera donné. »

La situation de Jack Grealish est totalement opposée aux derniers gestes de solidarité que son club avait montrés. Il convient de rappeler qu’il y a quelques semaines, Aston Villa avait fait des nouvelles après avoir fait don de 850 sacs de nourriture, qui allaient être utilisés dans le match contre Chelsea, qui devait finalement être suspendu, en raison de l’effraction Football anglais.