Un footballeur de Portsmouth a appris qu’il avait COVID dans un bar »Soccer Press

Lundi 23 mars 2020

Sean Raggett, un joueur de l’anglais Portsmouth, a raconté son expérience après avoir appris dans un bar que son test de coronavirus avait été positif. “J’étais terrifiée. Ma première préoccupation était de ne pas infecter qui que ce soit avec moi “, a expliqué le footballeur.

Les histoires de personnes infectées par le coronavirus continuent de s’additionner et de plus en plus de footballeurs ont été touchés par la pandémie. Dans ce cas, c’est au tour de Sean Raggett, joueur du Portsmouth de la troisième division d’Angleterre, qui a découvert qu’il était porteur du virus alors qu’il était dans un bar.

Raggett, 26 ans, a expliqué au journal anglais The Sun sa situation. A l’occasion, le joueur a expliqué «qu’il était terrifié. Ma première préoccupation était de ne pas infecter quiconque était avec moi là-bas, car il y avait au moins 25 personnes sur place. “

Le cas de Sean Raggett est la quatrième contagion signalée à l’intérieur du Porsmouth, rejoignant ses collègues James Bolton, Andy Cannon et Haji Mnoga. Sur ce point, le footballeur a commenté la situation au sein du club, déclarant que «nous avons tous passé le test mardi, en camp d’entraînement. Je n’ai eu aucun symptôme toute la semaine, je ne pouvais pas croire que j’avais le virus. “

Actuellement, avec les quatre cas déjà mentionnés, au sein du club, ils attendent les résultats des tests de dix autres joueurs. En ce sens, le directeur exécutif de l’équipe Mark Catlin a déclaré que “le football n’est pas à l’abri du virus, et je peux vous assurer que vous le comprenez quand quelqu’un que vous connaissez le contracte”.