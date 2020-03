Un footballeur portugais offre son aide au milieu de la crise due à COVID-19 »Football Press

Mardi 17 mars 2020

C’est le flyer portugais, Francisco Geraldes, qui a partagé sur son compte Instagram son intention d’aider ceux qui ont été touchés par l’urgence sanitaire et a proposé de faire du shopping dans les supermarchés et les pharmacies pour ceux qui en ont le plus besoin.

Le milieu de terrain du Sporting Lisbon Francisco Geraldes a publié sur son aide personnelle Instagram pour ceux qui en ont le plus besoin au milieu d’une crise due à COVID-19. Le joueur portugais a proposé d’acheter dans les supermarchés ou les pharmacies à ceux qui en ont le plus besoin ou qui ont du mal à se déplacer.

En Europe, aucun pays n’est étranger au Coronavirus, à l’exception du Portugal qui borde l’Espagne, l’un des territoires les plus touchés par le virus. Et c’est à cause de cette urgence sanitaire que de nombreux endroits ont mis en quarantaine afin que COVID-19 ne continue pas de se propager.

La situation complexifie des milliers de citoyens, les empêchant de mener à bien leur routine quotidienne. C’est pour cette situation que Geraldes a décidé de donner son grain de sable et de collaborer avec ceux qui en ont le plus besoin pour surmonter cette situation.

“Pour ceux qui ont ou connaissent des personnes en difficulté réelle lorsqu’ils vont au supermarché ou à la pharmacie, Diogo Faro et moi sommes disponibles pour le faire”, a expliqué le footballeur sur les réseaux sociaux. Les applaudissements des réseaux ont été immédiats et le joueur portugais est déjà une tendance mondiale pour son bon geste.