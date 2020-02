Un gentil Gladiateur conquiert Fittipaldi, Odjé décide le défi du salut avec Francavilla

FRANCAVILLA À SINNI (PZ). Défi du salut à Fittipaldi parmi les hôtes du Francavilla et les cloches du gladiateur, match valable pour la 23e journée du championnat de Serie D groupe H. Après les adieux de l’entraîneur Borrelli, les Nerazzurri sont à la recherche d’une victoire qui restaure la sérénité, tandis que les Lucaniens ne peuvent plus manquer de ne pas compliquer davantage une situation déjà délicate.

GLADIATOR SPRECONE, UN RISQUE PAR TIGE

Premier but de la marque hôte, à 6 ‘de l’axe Troianiello-Di Paola, premier frisson de la défense rossoblu, Benivegna saute tout. Les Lucaniens répondent par un coup de pied placé par Nolè sur lequel Quinto et Maine ne trouvent pas le bon moment pour réitérer sur le net. Le Gladiateur est dans le match et à 17 ‘touche l’avantage: Troianiello sert Di Paola à droite, l’attaquant nerazzurri est concentré et explose un tir dévié sur le poteau par Caruso. Réplique presque immédiate de la Francavilla, à quelques minutes et Nolè de l’extérieur de la zone envoie sur le côté. Renversements continus devant, les Nerazzurri sont de retour avec une verticalisation qui attire Strianese devant Caruso, lob qui retrouve le défilé du numéro un local. Réponse et réponse, Fanelli appelle et Di Paola répond, mais le résultat ne change pas. A 36 ‘hôtes très proches de l’avantage: filtre parfait de Nolè pour Maione, ce dernier dans la petite surface trouve l’écart mais le ballon se termine au dessus de la barre transversale. La réponse du Gladiateur à 42 ′ toujours avec le tandem Troianiello-Di Paola, le nerazzurri numéro dix annule cependant une contre-attaque deux contre un et après avoir dribblé son marqueur, il ne peut pas conclure l’action au mieux.

ODJE ‘LE DÉCIDE, BRIVID EN FINALE

La deuxième mi-temps a commencé avec une bonne occasion pour les nerazzurri, une nouvelle chance pour Di Paola qui, quand il a été arrêté par Di Finizio, a envoyé le ballon très peu au-delà du poteau à la gauche du gardien. Les Lucaniens ont répondu avec Falzetta et Fanelli, l’arrière du Gladiateur a été sauvé. Un tourbillon de changements, surtout les invités qui profitent des 72 ‘juste avec Odjé nouvellement engagé prennent la tête: le grand ballon de Strianese pour la flèche ivoirienne qui devant le gardien de but n’a pas tort. Francavilla ne peut pas réagir, ce qui risque de doubler quelques minutes plus tard, décisive Caruso sur Strianese. Changements en finale pour les Nerazzurri qui tentent de gagner de précieuses minutes. A 92 ‘, Nolè a deviné le bon jeu, le dribble à sec et le tir puissant à distance, le ballon touche à peine la barre transversale avec Fusco qui ne serait jamais arrivé. Après 6 ‘de récupération, le jeu se termine, un résultat très précieux pour le Gladiator qui met une période compliquée derrière lui, tandis que l’équipe rossoblu reste dans les bidonvilles du classement.