Un geste d’amour pour Frattamaggiore, l’ancien président des Frattais prend également le terrain

FRATTAMAGGIORE (NA). Face au terrible Urgence Covid-19, Mme Conny Liotti et son amie Giosuè Capasso ont pensé à lever des fonds sur la plateforme GoFundMel’argent qui sera alloué aux familles de Frattamaggiore les plus affectées d’un point de vue économique.

LE MESSAGE

Votre aide est précieuse. Faire un don représente immédiatement une réponse concrète à l’urgence. Les dons reçus seront reversés à la municipalité de Frattamaggiore et utilisés pour permettre aux familles en difficulté d’acheter des produits de première nécessité et des médicaments par le biais de bons et / ou de bons de repas. Tout sera rapporté en toute transparence. Nous remercions tous ceux qui, avec un petit ou un gros don, feront sentir leur proximité avec ceux qui en ont le plus besoin.

EX PATRON FRATTESE

À cet égard, le Le maire Marco Antonio Del Prete, qui a immédiatement engagé toutes les obligations appropriées, ainsi que lahomme d’affaires fracturé Rocco D’Errico a décidé d’apporter sa contribution en mettant sa cantine scolaire à la disposition de ceux qui en ont besoin.

ICI POUR FAIRE UN DON