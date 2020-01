Un “grand joueur” de 19 ans qui serait sur le radar des Rangers prend une décision sur l’avenir – HITC

Les Glasgow Rangers de Steven Gerrard espéraient amener Conor Gallagher à Ibrox en prêt.

Les Glasgow Rangers ont été liés à Conor Gallagher cette saison, Steven Gerrard espérant avoir amené l’homme de Chelsea à Ibrox en prêt cette saison.

Le joueur de 19 ans a eu un sort impressionnant en prêt avec l’équipe du championnat anglais Charlton Athletic, devenant un habitué du onze de départ de Lee Bowyer.

En tant que tel, Football London a rapporté la semaine dernière que Gallagher était sur le radar des Rangers, bien que de nombreux autres clubs soient liés à ses services, notamment Burnley, Norwich City, West Bromwich Albion, Millwall et Swansea City.

Chelsea le rappelant de son prêt à Charlton, les spéculations sur l’avenir immédiat de Gallagher se sont intensifiées, mais au final, les Rangers n’ont pas pu mettre la main sur lui, Swansea l’a plutôt recruté pour le reste de la saison.

Gallagher faisait partie de l’équipe des moins de 17 ans de l’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde sous la direction de l’entraîneur-chef de Swansea, Steve Cooper, qui a également recruté ses collègues champions du monde U17 Rhian Brewster et Marc Guehi en prêt.

Même si le jeune Blues aurait probablement pu en apprendre un peu plus sur Gerrard, l’un des meilleurs milieux de terrain box-to-box au monde au cours de sa carrière de joueur, il semble que la perspective de jouer sous un manager qui a déjà obtenu le meilleur hors de lui était probablement influencé à la fin.

“Le gamin va si bien, je ne sais pas combien je peux le féliciter. Ce n’est pas seulement ce qu’il apporte en possession, son rythme de travail… il est partout. Il est littéralement partout », a déclaré Bowyer, lui-même un milieu de terrain dynamique de boxe à boxe à l’époque où il jouait, sur le site Web de Charlton en octobre.

“Il n’arrête pas de travailler pour l’équipe et nous avons de la chance de l’avoir. C’est un grand joueur et Chelsea en a un bon. Il n’a que 19 ans et il a tellement de choses à apprendre sur le jeu, mais il n’a pas peur et il laisse tout sur le terrain et il peut jouer, le gamin peut jouer. “