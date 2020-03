Un hommage à Fernando Torres de Liverpool, un attaquant qui pouvait tout faire

Nostalgie

On peut bien se souvenir de Fernando Torres comme d’un flop de Chelsea, mais il n’a été considéré comme un échec que là-bas en raison de sa merveilleuse intelligence à Liverpool. Sa période de superstarom n’a pas duré, mais au moins nous avons pu le voir.

Il n’a fallu que deux matchs de Premier League à Fernando Torres pour vaincre les experts.

Le football anglais avait perdu Thierry Henry à l’été 2007, et un poste vacant s’était ouvert pour un attaquant de classe mondiale pour prendre le relais.

Cristiano Ronaldo a peut-être été le seul à mettre fin à cette campagne en tant que meilleur buteur de la ligue, avec une médaille de la Ligue des champions à remporter, mais Torres a émergé tout aussi impressionnant cette saison.

Contrairement à la transformation de Ronaldo à Old Trafford, Torres a émergé comme un n ° 9 moderne et comme une signature de chapiteau qui a frappé le sol en courant et a ri face à ceux qui ont même posé “ devrions-nous croire le battage médiatique? ” Comme une question.

Après plusieurs saisons impressionnantes en Espagne, Anfield s’attendait à un optimisme modéré de la part de ceux qui savaient que des frais de transfert élevés n’étaient pas toujours équivalents à un produit final garanti.

Quinze minutes après le début de Torres à domicile, tout le monde était sur la même longueur d’onde.

Peu importait que le défenseur qu’il battait soit Tal Ben-Haim, un homme pas toujours connu pour son rythme. L’excitation est venue de regarder un jeune frontman (il n’avait que 23 ans) se fier à ses propres capacités et savoir qu’il avait marqué avec un défenseur et un gardien de but à battre.

Faire un stop-and-go sur un adversaire est assez impressionnant, mais le faire sans s’arrêter complètement – ce qui implique vraiment un arrêt – est vraiment très spécial.

Et quant à l’arrivée? Comment ne pourriez-vous pas penser à Henry récemment disparu en regardant un homme en rouge ouvrir son corps et trouver le coin le plus éloigné?

Regarder ce but contre Chelsea, puis se tourner vers les Torres réduits en décombres par un sort joué pour l’équipe qu’il a présentée ce jour-là, est un changement aussi dramatique que celui qui a laissé Ben-Haim courir à travers la mélasse à Anfield.

Un triplé de triples

Torres a terminé cette saison avec 33 buts à Liverpool – le meilleur retour de sa carrière par une marge à deux chiffres – soutenu par trois tours du chapeau.

Ces triplés, contre Reading, Middlesbrough et West Ham, signifient qu’il reste le seul homme de l’histoire de la Premier League à ramener le match à la maison trois fois au cours de sa première saison – même les attaquants les plus prolifiques du football anglais ne pourraient pas atteindre la marque aussi rapidement.

Et juste un coup d’œil au tour du chapeau contre Boro – suffisant pour sceller une victoire 3-2 il y a 10 ans cette semaine – montre la combinaison de la peur et de la précision qui a rendu possible sa saison de rêve.

Même si le premier but a commencé comme un cadeau, avec l’en-tête erroné de Julio Arca, Torres avait encore besoin du rythme pour se dégager et de la faim non seulement pour contourner Mark Schwarzer mais aussi pour battre son coéquipier à l’approche rapide Dirk Kuyt au tap-in.

Le deuxième est, comme pour beaucoup de buts de Torres lors de ses deux premières saisons à Liverpool, un triomphe d’instinct. C’est un joueur qui a le but en vue et qui tire le ballon avant que ses adversaires puissent cligner des yeux et laisser le reste s’occuper de lui-même.

Lorsque vous marquez pour le plaisir, vous ne visez pas les coins, vous les trouvez par principe.

On dirait que vous avez de la chance, ou que vous frappez et espérez, mais tout cela est dû au fait que vous soyez dans la zone où votre corps mène parfois la charge sans que votre esprit ait même besoin de lui envoyer des instructions.

Le troisième peut ne pas sembler coupé du même tissu, mais il est jusqu’à un certain point; les joueurs en forme poursuivront les causes perdues d’une manière que ceux qui luttent pour des buts ne le feront pas, presque comme s’ils anticipaient quand, pas si, la chance se présenterait.

Cependant, les qualités qui sont venues comme une seconde nature pour Torres lors de cette première saison sont les mêmes que nous pourrions cruellement voir disparaître une fois qu’il a quitté Merseyside après des luttes répétées avec des blessures.

Les difficultés de Torres plus tard dans sa carrière montrent les belles marges entre être le meilleur et être tout sauf, et montrent combien il est difficile d’accepter votre niveau alors que vous étiez capable de bien plus.

Bien qu’il n’ait eu aucun mal à contourner le gardien et à terminer intelligemment contre Boro, il n’a pu terminer la première partie que lors de la défaite de Chelsea contre Manchester United en septembre 2011: l’instinct est resté alors qu’il a contourné David de Gea mais n’a pas passé assez de temps pour arrêter une finition irréfléchie facile devenant simplement irréfléchie

De même, un match plus tard – après avoir ouvert le score contre Swansea City – Torres a produit le genre de tracas et de harcèlement pour lesquels il a acquis une réputation de jeune.

La seule différence était que son corps ne pouvait pas faire les mêmes mouvements au même rythme avec la même précision, ce qui signifiait que ce qui aurait pu être en 2007-08 un bloc volant dans le cadre d’une presse haute était devenu une vilaine faute que même le manager André Villas-Boas pourrait excuser.

• • • •

LIRE: Fernando Torres: le «flop» de Chelsea qui a encore volé le cœur des fans

• • • •

Les difficultés de la dernière carrière de Torres étaient absolument visibles, mais elles ne se seraient pas produites sans les sommets précédents.

Un petit joueur ne se serait pas retrouvé en position d’échouer, car il n’aurait pas été familier avec l’idée de réussir à partir de ces mêmes endroits.

Car c’est un refus de jouer avec peur qui lui a valu ces 33 buts et trois tours du chapeau lors de sa première saison dans un nouveau pays. C’est un refus de jouer avec peur qui l’a vu se rendre à Old Trafford et faire une viande hachée de l’un des meilleurs défenseurs du monde à Nemanja Vidić.

Et c’est un refus de jouer avec peur qui l’a vu ramasser le ballon dans le canal droit lors de la rencontre de Liverpool en 2009 avec Blackburn Rovers et même tenter cela.

Bien sûr, nous aurions pu avoir un Torres plus sûr et légèrement plus productif à Chelsea, mais si cela nécessitait un compromis pour une version plus sûre à Liverpool, je sais lequel je choisirais.

Par Tom Victor

