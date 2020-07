Un hommage à la merveilleuse Gianfranco Zola, une affaire incroyable

Nostalgie

Il n’a peut-être pas remporté le nombre de trophées comme certains des joueurs qui l’ont suivi, mais ne vous y trompez pas, Gianfranco Zola restera l’un des meilleurs joueurs de Chelsea. Et il ne leur a coûté que 4,5 millions de livres sterling.

Zola a quitté Chelsea en 2003, moins d’une semaine avant que Roman Abramovich n’achève son rachat du club. Alors que les Blues se préparaient pour leur premier titre de Premier League en 2005, Zola voyait sa carrière à Cagliari.

Mais ce qu’il a gagné – ou n’a pas gagné – à Stamford Bridge est sans importance. Il a fourni la joie par d’autres moyens. Pour tous ceux qui l’ont vu jouer, peu de gens peuvent comparer. Et au fur et à mesure des bonnes affaires, il y a eu peu de meilleures.

Le problème

Chelsea était au bord d’une révolution. Ruud Gullit avait succédé au patron de la Nouvelle-Angleterre Glenn Hoddle à l’été 1996, mais ce n’était pas le Chelsea que nous connaissons aujourd’hui.

Ils n’avaient pas remporté de trophée majeur depuis la Coupe des vainqueurs de coupe de 1971, après quoi ils avaient passé la majeure partie de 20 ans à faire du yo-yo entre les première et deuxième divisions. Les six saisons précédant la nomination de Gullit les avaient vus terminer 11e à quatre reprises et 14e à deux reprises.

Il était maintenant temps de coller ou de tordre pour Chelsea, et quelle que soit sa réputation stellaire en tant que joueur, nommer Gullit en tant que joueur-manager était une décision audacieuse sur le terrain gauche pour Chelsea.

Il n’était que le troisième manager à l’extérieur du Royaume-Uni et de l’Irlande à prendre la direction d’un club anglais, suivant les traces du duo désastreux Jozef Venglos à Aston Villa et Ossie Ardiles à Tottenham.

Le conseil d’administration de Chelsea n’aurait pas fait ce genre de nomination en premier lieu s’il n’avait pas l’intention que Gullit fasse les choses à sa manière. Le football sexy était en route.

Le marché

Cet été – le premier après la ratification de la décision Bosman – a vu le premier afflux important de joueurs étrangers dans les clubs de Premier League, donnant aux deux seuls managers de la ligue des avantages significatifs en termes de langue, de culture, de scoutisme et de réputation.

Arsenal a signé Rémi Garde et Patrick Vieira sur les conseils du nouveau patron Arsene Wenger, tandis que Gullit s’est tourné vers l’Italie, où il avait passé huit années distinguées en tant que joueur avant de rejoindre Chelsea.

Le milieu de terrain Roberto Di Matteo de Lazio est entré dans un transfert record de 4,9 millions de livres et l’attaquant Gianluca Vialli de la Juventus sur un transfert gratuit.

Cela ne semble pas être une grande invasion maintenant, mais jusqu’à ce moment-là, le seul italien à avoir joué en Premier League était le flop de Nottingham Forest, Andrea Silenzi.

Ce qu’ils auraient pu avoir

Pour 4,5 M £ en 1996, Chelsea aurait pu avoir:

– Moins d’un tiers d’Alan Shearer (Blackburn à Newcastle, 15 M £)

– 78% de Nicky Barmby (Middlebrough à Everton, 5,75 M £)

– Sasa Curcic et change (Bolton à Aston Villa, £ 4m)

La signature

Remarquablement, Gianfranco Zola n’a joué aucun football de haut niveau jusqu’à l’âge de 23 ans, après avoir passé les cinq premières années de sa carrière professionnelle à jouer pour les équipes de Serie C Nuorese et Torres, tous deux situés sur la Sardaigne natale de Zola.

Zola a finalement été repéré par le directeur général de Napoli, Luciano Moggi – désormais mieux connu pour son rôle dans le scandale de Calciopoli en 2006 – et a ensuite traversé la mer Tyrrhénienne pour jouer aux côtés de Diego Maradona, qui a déclaré: «Enfin, nous avons quelqu’un qui est plus petit que moi. »

Sa première saison s’est terminée par un triomphe en Serie A alors que Zola – déjà un joueur accompli – a ramassé quelques trucs et astuces du maestro.

Maradona et son influence étaient si grands qu’il n’y a guère de contradiction à ce que Zola soit cité séparément en disant à la fois «Je savais déjà jouer un peu» et «J’ai tout appris de Diego Maradona».

« Tú serás mi sucesor ». Maradona a Zola en el último gran # Napoli… hasta hoy. pic.twitter.com/hsp4qvcjuG – El Enganche (@elenganche) 16 janvier 2016

Zola s’est avéré le parfait successeur du grand Argentin, même sélectionné par Maradona lui-même pour hériter du maillot n ° 10 de Napoli.

Malheureusement, des difficultés financières ont frappé la tenue néopolitaine après le départ de Maradona sur une interdiction de drogue, ce qui signifiait qu’ils devaient vendre leurs meilleurs joueurs pour survivre.

Cela signifiait laisser Zola aller en 1993 à Parme, où il a remporté la Coupe UEFA et a connu la meilleure forme de buteur de sa carrière, marquant 47 buts en 94 matches de championnat au cours de ses trois saisons complètes au club.

Cependant, 1996 n’a pas été une année heureuse pour Zola, que ce soit au niveau des clubs ou au niveau international.

Pour l’Italie, il a été fait le bouc émissaire national pour la sortie humiliante de la phase de groupes de l’Euro 96 après avoir raté un penalty dans son dernier match, un match nul sans but avec l’Allemagne, vainqueur éventuel, permettant à la République tchèque sans prétention d’avancer à la place de l’Italie.

Et les choses ne se sont pas améliorées lorsque Zola est rentré chez lui: le nouveau manager de Parme Carlo Ancelotti était inflexible dans son adhésion à un 4-4-2 avec un front plat deux, ce qui ne laissait aucune place sur le côté pour Zola, qui avait toujours joué juste derrière l’attaquant principal.

Cela a laissé Zola à la recherche d’un nouveau club, de préférence dans un nouveau pays, et l’Angleterre semblait la cible évidente.

On parlait à l’époque que Zola avait rencontré Manchester United, Newcastle et Tottenham, mais après son expérience avec Ancelotti, Zola aura su que ce dont il avait vraiment besoin était un manager ambitieux qui savait apprécier le football sexy…

L’héritage

The Independent a annoncé la signature de Zola pour Chelsea comme ceci: «Il s’est avéré que Parme a eu envie de décharger Zola après qu’il se soit disputé avec leur entraîneur, Carlo Ancelotti, et le club italien sera sans aucun doute très heureux avec une telle taxe pour un 30- Age. »

Oh cher. Zola n’était peut-être pas le plus jeune joueur, mais il a immédiatement été un succès retentissant. Il ne lui a pas fallu longtemps pour faire bonne impression et montrer que c’était en fait Chelsea qui avait raison de se réjouir d’avoir payé aussi peu qu’eux.

Comme Scott Minto l’a déclaré à Sky Sports: «Ce n’est que lorsqu’il est arrivé et que vous l’avez vu sur le terrain d’entraînement que vous avez soudainement réalisé que vous étiez en présence de quelque chose de spécial. Sa première touche, je n’ai jamais rien vu de tel. «

Ses trois premiers matchs pour Chelsea n’ont pas donné de buts à l’Italien, mais ses cinq matchs suivants ont rapporté l’équivalent d’un but chacun pour casser le côté d’une séquence de cinq matchs sans victoire.

Bien qu’il n’ait signé qu’en novembre 1996 et ait fait ses débuts lors du 13e match des Blues de la saison, il a terminé la saison juste un but avant d’être le meilleur buteur de Chelsea toutes compétitions confondues, et a remporté le titre de Joueur de l’année de la Football Writers ’Association.

Il est le seul joueur dans l’histoire de 71 ans du prix à l’avoir gagné après avoir déménagé à la mi-saison, et l’un des deux seuls joueurs à l’avoir revendiqué lors de sa première saison en Angleterre (Jurgen Klinsmann est l’autre).

Les huit buts de la ligue que Zola a marqués en 1996-97 ont fait une différence de neuf points pour la campagne de Chelsea en Premier League, sans laquelle ils auraient terminé huitièmes et plus proches des points dans la zone de relégation que le haut du tableau.

En fait, ils ont joui d’une sixième place, le deuxième meilleur score du club depuis la 3e place en 1970.

La présence et les buts de Zola ont également aidé Chelsea à remporter leur première pièce d’argenterie en 26 ans alors qu’ils battaient Middlesbrough 2-0 lors d’une finale de coupe mémorable. Cela peut sembler étrange maintenant, mais Chelsea est devenu l’équipe préférée de nombreux neutres.

Zola a aidé Chelsea à s’imposer comme une solide équipe parmi les six premiers qui a toujours bien fait dans les coupes, ajoutant la Coupe de la Ligue, une autre Coupe des vainqueurs de coupe, une autre Coupe FA, la Super Coupe de l’UEFA et le Charity Shield à la collection.

Après des décennies de yo-yo et d’obscurité en milieu de table, Chelsea avait enfin une équipe dont ils pouvaient être vraiment fiers, et cela était en grande partie dû au sorcier de 5 pi 6 po portant le n ° 25 – une chemise dont personne n’avait les balles à porter pour Chelsea depuis le départ de Zola, bien qu’il n’ait pas été officiellement retiré par le club.

Mais plus que cela, c’était le style. Comme c’était le thème pour le reste de la carrière de Zola, ses buts avaient tendance à venir soit comme des coups francs parfaitement frappés – seul Beckham a marqué plus en Premier League – soit comme de merveilleux efforts en solo impliquant au moins un morceau de flotte rapide d’esprit. -footed tricherie qu’aucun autre joueur ne penserait même à tenter.

Le statut considérablement amélioré de Chelsea a aidé à attirer Roman Abramovich dans le club, mais juste trop tard pour que le Russe prolonge le contrat de Zola: il avait déjà passé un accord verbal avec la Serie B Cagliari, de retour sur sa Sardaigne natale.

Abramovich a tenté de tenter Zola de revenir sur l’accord et de revenir à Chelsea pour un an de plus – à l’âge de 36 ans, il avait été le meilleur buteur de Chelsea avec 16 buts alors que l’équipe finissait quatrième – mais fidèle à son caractère, il a refusé de rompre sa parole.

Cagliari avait passé quatre ans en Serie B, mais Zola les a inspirés à un retour en Serie A avant de rester une saison de plus juste pour s’assurer qu’ils restaient debout. Ils ont terminé 12e, avec Zola marquant une tête impressionnante mémorable – oui, vraiment – à la 89e minute d’un match nul 1-1 avec les champions de la Juventus à domicile.

C’est un témoignage de l’énorme popularité de Zola que lorsqu’il a déménagé à Cagliari, l’assistance a augmenté de 65%. Après avoir raccroché les bottes en 2005, ils sont revenus à leurs niveaux précédents – malgré le fait que Cagliari soit désormais une équipe de Serie A établie.

Zola a remporté des trophées partout où il a joué, de Naples à Parme en passant par Chelsea et Cagliari, mais plus que cela, il a gagné des cœurs. Pouvez-vous mettre un prix là-dessus? 4,5 millions de livres sterling semblent beaucoup trop bas.

Par Steven Chicken

