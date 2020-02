Un hommage à Roberto Baggio et sa remarquable capacité à rebondir

Nostalgie

«J’ai dit à ma mère:” Si tu m’aimes, alors tue-moi. “»

Une allergie aux analgésiques signifiait que Roberto Baggio sentait chacun des 220 points de suture internes pour rattacher les ligaments de son genou droit – et il semblait qu’une carrière de football à peine commencée était déjà terminée.

Baggio n’avait que 18 ans lorsqu’il a subi sa première blessure grave au genou. C’était en 1985, et il avait récemment accepté de rejoindre la Fiorentina de son club local Vicenza en Serie B, mais on lui a dit qu’il ne jouerait plus jamais.

Ce serait la première mais certainement pas la dernière fois qu’il serait radié.

Après avoir défié les médecins de revenir dans le jeu dans les 18 mois, il a subi une rechute peu après dans sa carrière en Fiorentina – le Viola avait honoré l’accord de l’emmener à Florence malgré la terrible blessure – et allait subir une autre opération.

Au cours de ses deux premières saisons au club, il n’a réussi que cinq matches de Serie A.

Alors que les critiques continuaient (et continueraient) de remettre en question l’art de Baggio, le joueur perfectionna l’Art de la guerre.

Lorsqu’il est apparu à son niveau le plus vulnérable, il était généralement le plus meurtrier. Quand il paraissait modéré, nous cueillions souvent un moment d’éclat pour décider d’un match. Quand il semblait que la lumière s’était atténuée, elle reviendrait aussi brillamment que jamais auparavant.

Si la guerre était un moyen d’atteindre la tranquillité ou la liberté, pour le bouddhiste converti, qu’il en soit ainsi.

Étoile montante

Son genou a continué de l’affecter tout au long de sa carrière – Baggio admettra plus tard qu’il n’était pas en pleine forme pendant plus de trois ou quatre matchs par saison – mais au cours des deux saisons précédant Italia 90, il a été sensationnel. Avec des fantasmes italiens à un prix élevé, son arrivée a donné satisfaction à des millions de personnes.

La victoire de l’Italie en Coupe du monde inspirée de Catenaccio en 1982 avait renforcé la conviction que jouer avec panache et verve n’était pas strictement nécessaire, avec peut-être les incursions fringantes de Bruno Conti fournissant le seul fantasme de cette équipe.

Des étrangers comme Platini, Maradona et Zico le fournissaient sur le marché intérieur, mais l’Italie n’avait pas vu un des leurs le faire depuis que Gianni Rivera avait pris sa retraite.

La qualité et la variété des buts marqués par Baggio ont dû être prédominantes dans les pensées d’Azeglio Vicini lorsqu’il a décidé de le sélectionner pour sa dernière équipe de Coupe du monde.

Que ce soit en arrivant dans la surface au bon moment, en tirant des tirs à distance via des balles réelles ou mortes, ou sa spécialité de dribbler des adversaires dont les réponses pour l’arrêter allaient des plaqués de rugby aux fautes cyniques, le répertoire de Baggio était vaste.

Il a été sélectionné avec une mise en garde de Vicini: «Baggio est une bombe à retardement pour l’opposition. Mais ce n’est pas nécessairement à notre avantage. “

Baggio a fait une marque indélébile lors de cette Coupe du monde, marquant le but du tournoi (un dribble de spécialité), mais son rôle était tout à fait celui de l’homme de référence du banc. Il n’était pas encore la star.

La lumière éclatante de la Juve

À ce stade, Baggio avait provoqué des vagues en acceptant de rejoindre la Juventus. La Fiorentina était lourdement endettée après la modernisation de son stade aux normes de la Coupe du monde afin de pouvoir accueillir des matchs de tournoi, et la Juve a bondi.

À l’époque, les Bianconeri étaient dans le marasme, les deux clubs de Milan, Napoli et même les nouveaux venus à succès Sampdoria remportant les honneurs nationaux et européens disponibles devant eux. Baggio devait reprendre le manteau n ° 10 abandonné par Michel Platini dans les années 1980 et ramener la Juve à la gloire.

C’était une mission tout à fait différente pour un joueur qui porterait bientôt la queue de cheval qui a donné naissance à son surnom immortel: Il Divin Codino – La queue de cheval divine. Une fois de plus, un nouveau Baggio est né.

À certains moments, en tant que pivot du côté, la brillance de Baggio a presque confiné ses coéquipiers de qualité (Vialli, Paulo Sousa, Ravanelli, Moeller, et al) à de simples supporteurs. Il a fait preuve de virtuosité à intervalles fréquents et souvent sans le soutien d’un chef d’orchestre.

Regarder une compilation de ses buts à la Juve, si brillants soient-ils, ne suffit pas sans considérer la qualité du football italien à ce moment-là, et les équipes et les défenses que Baggio a dû annuler.

Qu’il ait pu le faire témoigne de son génie, mais malgré sa victoire en tant qu’individu au Ballon d’Or, au titre de joueur européen et mondial de l’année, Baggio n’a pu aider la Juve à remporter la Coupe UEFA avant la Coupe du monde en Amérique en 1994.

Point d’appui de l’Italie

À ce stade, Baggio était également le pivot de l’équipe nationale, battant la concurrence acharnée de Gianfranco Zola, Roberto Mancini et Bepe Signori pour se voir attribuer une place de choix aux côtés d’Arrigo Sacchi.

À vrai dire, il s’agissait plutôt d’un mariage de convenance entre les deux, Sacchi reconnaissant l’éclat d’un joueur qui, bien qu’il ne soit pas adapté à son système de pression habituel, était tout simplement un dont il ne pouvait pas se permettre de se passer.

Après que l’Italie se soit faufilée jusqu’aux 16 derniers matchs sur la différence de buts d’un groupe faible, ce serait quand au bord de l’élimination contre le Nigéria dans les 16 derniers que la queue de cheval divine a finalement pris vie, marquant un égaliseur tardif, puis un penalty en temps supplémentaire pour envoyer l’Italie.

Et bien que l’Italie ait été dominée pendant une grande partie du quart de finale contre l’Espagne, c’est encore cet homme qui a remporté le match tardivement, affrontant le gardien Andoni Zubizarreta un contre un pour envoyer l’Italie en demi-finale.

Contre le paquet surprise de la Bulgarie, Baggio était sur un avion plus haut pendant la première demi-heure du match, marquant deux fois pour aider à assurer la progression de l’Italie, mais il y avait une piqûre dans la queue alors qu’il a subi une blessure qui lui a fait peu d’impact dans un finale de Coupe du Monde turge mais absorbante contre le Brésil et l’autre grand joueur du tournoi, Romario.

Le drame, bien sûr, s’est produit lors des tirs au but alors que Baggio a raté le coup de pied qui a donné au Brésil sa première Coupe du monde en 24 ans.

L’image de Baggio, les mains sur les hanches, la tête baissée, est devenue l’image qui le définit. L’Icare du football italien dont la grandeur l’a amené, lui et l’Italie, près du soleil, mais qui a finalement brûlé l’un des plus grands joueurs du pays.

Tomber en disgrâce

Pire était de suivre. Bien qu’il soit au zénith de sa carrière, le nouvel entraîneur de la Juve, Lippi, ne voyait pas Baggio comme la cheville ouvrière de son nouveau visage, faisant plutôt confiance à un jeune Alessandro Del Piero pour faire équipe avec Gianluca Vialli et Fabrizio Ravenelli à l’avant.

Les blessures et le banc de remplacement affligeraient un joueur qui venait de jouer dans la Coupe du monde. Moins de 20 matches de championnat et huit buts ont été la contribution de Baggio à la première victoire du titre de la Juve en une décennie.

Les progrès de la Juve à ce stade – et l’immense contribution de Baggio – semblaient presque oubliés car le club voulait maintenant que le joueur sorte. Ils avaient offert au joueur mondial de l’année un nouveau contrat avec une réduction de salaire de 50% pour rester – un message aussi clair que n’importe quel autre.

La légion d’admirateurs de Baggio comprenait l’AC Milan. Remarquablement, la Juve a permis à Baggio de rejoindre ses principaux rivaux.

La combinaison de rejoindre ses collègues de l’équipe nationale (Baresi, Maldini, Albertini, etc.) avec l’arrivée de l’explosif George Weah, dont le rythme et l’entreprise donneraient sûrement plus de liberté à Baggio entre les lignes, lui donnaient l’air d’un match fait au paradis.

Cependant, malgré sa victoire en Serie A lors de sa première saison – et le retrait de son ancienne équipe dans le processus – la contribution nette de Baggio est tombée en dessous des normes qu’il avait fixées en tout sauf sa dernière saison à la Juve.

Il y avait encore des moments de virtuosité qui caractérisaient la carrière de Baggio, mais ils étaient plus intermittents, ce que le joueur lui-même semblait trop conscient. La colère semblait avoir prévalu sur l’état de zen précédent qu’il avait habité lors de son apogée à la Juve.

Le succès du titre de Milan doit beaucoup plus aux moments inspirés de la signature estivale du PSG qu’à celui de la Juve.

Baggio a remporté deux titres en deux saisons avec deux clubs différents, mais son incapacité à posséder ces deux succès semble avoir marqué ses cartes. Il ne gagnerait jamais un autre Scudetto.

Réunion de Sacchi

Cet été-là, l’homme qui l’a amené à Milan, Fabio Capello, partirait pour le Real Madrid pour être remplacé par Oscar Washington Tabarez.

Baggio a commencé la saison 1996-97 en bonne forme aux côtés de Weah, mais une élimination précoce de la Ligue des champions, une baisse importante de la forme de la ligue et un échec des signatures estivales du club entraîneraient le limogeage de Tabarez. Il a été succédé par l’ancien patron de Baggio en Italie, Sacchi.

“J’ai l’impression qu’une Ferrari est conduite par un agent de la circulation”, a ainsi expliqué Baggio en décrivant son implication limitée avec la première équipe. Cela a fini par être la pire saison de Milan depuis des années.

Capello est revenu à Milan après une saison à Madrid mais a laissé Baggio partir en transfert gratuit. En seulement trois ans, son stock avait considérablement baissé, bien plus que ce qui est peut-être juste.

La fluidité de son jeu n’avait pas été mise en évidence comme auparavant, mais il avait quand même remporté deux titres de champion en trois ans et n’était guère un spectateur lors de ces succès. Mais à 30 ans, Il Divine Codino a été radié, pour de bon cette fois.

Réinvention à Bologne

Baggio a déménagé à Bologne après avoir été rejeté par le patron de Parme, Carlo Ancelotti, dans le but de récupérer sa place dans l’équipe d’Italie pour la Coupe du monde 1998.

À l’époque, un tel objectif semblait fantaisiste. Avec Del Piero, Zola, Vieri, Inzaghi et un Francesco Totti émergent, qui avait besoin de Baggio?

“Le football a une mémoire très courte”, a déclaré Baggio. “Parmi ceux qui jouent actuellement, je suis toujours celui qui a marqué le plus de buts pour l’Italie et je n’ai pratiquement pas joué pour eux au cours des trois dernières années.”

La queue de cheval a disparu alors qu’il émergeait pour Bologne. Certains ont cherché le symbolisme dans un tel acte comme une démonstration de la renaissance, mais Baggio l’a minimisé: «Il n’y avait aucune raison spécifique de le faire. Je suis fatigué et j’ai décidé de le couper. “

Quoi qu’il en soit, la saison 1997-1998 s’est révélée être la meilleure de Baggio. Les buts et les galops en solo prolongés ont peut-être reculé, mais cette nouvelle incarnation de Baggio se révélerait plus efficace et plus piquante.

Il rayonnait toujours de calme en possession, et sa capacité à travailler dans des espaces restreints restait intacte. Mais avec moins d’observations du ballon à Bologne, son utilisation et la prise de décision ont assuré peu de pelures de pommes de terre lorsque le Rossoblu en avait la possession.

Jouant plus loin qu’il ne l’avait fait auparavant, Baggio a formé un superbe et petit partenariat avec le géant suédois Kennet Anderson.

Se nourrissant de ses renversements et de son retard, Baggio était désormais celui du partenariat qui s’aventurait au-delà plutôt que d’être le lien avec l’avant-centre.

Cette saison a vu Baggio marquer son plus haut total de tous les temps en une seule saison de Serie A, devançant Gabriel Batistuta et Del Piero à leurs sommets. L’ingéniosité était également de retour dans des preuves cohérentes, avec quelques jetons sublimes, des coups francs et des gardiens de but de dribbles.

Rachat en Italie

Beaucoup ont maintenant grimpé pour le retour de Baggio aux Azzurri, y compris un certain nombre de détracteurs convertis. Cesare Maldini a décidé d’inclure Baggio dans l’équipe italienne de Coupe du monde, et Baggio avait fait exactement ce qu’il avait décidé de faire.

“Je crois que j’ai transformé toutes les souffrances en quelque chose de positif”, a déclaré Baggio. La voie lui était ouverte pour effacer les souvenirs douloureux de USA 94.

L’Italie a été éliminée aux tirs au but en quart de finale, mais il y a bien eu un certain rachat pour Baggio.

Tard dans le premier match de l’Italie contre le Chili, ils ont reçu un penalty et une opportunité de récupérer un point. C’était le premier coup de pied de Baggio pour les Azzurri depuis le Rosebowl à Pasadena, et heureusement pour tous ceux qui regardaient – à l’exception des Chiliens, bien sûr – il l’a marqué.

Baggio ne jouerait jamais dans un autre tournoi international majeur, mais avec cette seule pénalité, il a au moins gagné du réconfort.

Dernières années

Baggio passerait ensuite deux saisons à l’Inter où il fournirait des éclairs de génie plutôt que cohérent avant de trouver une maison à Brescia, où il verrait sa carrière au cours des quatre prochaines années.

Ses performances étaient si bonnes qu’il a été appelé à faire partie de l’équipe italienne pour l’Euro 2004, mais son heure était venue. Et après les cycles interminables de morts et de renaissances répétées, Baggio n’a atteint le Nirvana qu’une fois à la retraite.

“Quand j’ai raccroché mes bottes pour la dernière fois, c’était comme être libéré”, a-t-il expliqué au Corriere dello Sport.

La carrière de Roberto Baggio # Vicenza #Fiorentina #Juventus #ACMilan #Bologna #InterMilan #Brescia #Italy pic.twitter.com/w3a7xKFnZ9

– Superbes photos de Footy (@SuperbFootyPics) 2 avril 2017

Baggio avait du mal à marcher pendant des jours après un match, mais jouer pendant près de 20 ans après avoir été radié à 18 ans n’était pas une mince affaire.

Pour un joueur dont les réalisations, notamment en remportant le Ballon d’Or en 1993 (un trophée qu’il vendrait aux enchères pour collecter des fonds pour les victimes des inondations en 1994), il semble que le nombre de fois où il a été radié par des détracteurs semble quelque peu pervers.

Mais l’ironie est qu’un homme qui a choisi une religion qui n’adore pas les dieux, il est effectivement devenu l’un des millions de fans à travers le monde. Il l’est toujours.

Par Leon Wilde

Plus Serie A

Pouvez-vous nommer le meilleur buteur de chaque saison de Serie A depuis 1990?

Où sont-ils maintenant? Les Roms commencent le XI pour les débuts de Francesco Totti

Gianluigi Buffon: l’histoire de l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps

Gigi Simoni: Je n’ai jamais demandé à Ronaldo de courir, il avait juste besoin de jouer avec le ballon