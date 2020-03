Un hommage à Ruud van Nistelrooy et à l’art de jouer aux buts

Nostalgie

Ruud van Nistelrooy a souvent été qualifié de poney à un tour à Manchester United, mais le faire est de mal comprendre son éclat.

Gardiens de but. Vous en trouverez un dans chaque match des KO de Wembley, en vous tenant aussi près que possible du but, en attendant une balle lâche qu’ils peuvent érafler ou piquer devant le gardien de but pour passer au tour suivant.

Ce gamin est détesté universellement: les joueurs les plus habiles et les plus dévoués doivent faire toute la course et la chasse, seulement pour voir le ballon ranger par un changeur paresseux – ou «le ramasser», comme nous l’appelions dans mon école dans le nord- à l’ouest de l’Angleterre.

Je ne sais pas si c’est par haine résiduelle des jeux de terrain de jeu où la règle du hors-jeu ne s’applique pas, ou tout simplement parce qu’ils sont enclins à ne rien contribuer jusqu’à ce que le ballon trouve son chemin dans la surface, mais nous ne semblons pas apprécier joueurs dans le jeu professionnel.

Nous avons tendance à ne pas les appeler des gardiens de but à ce niveau, bien sûr; après avoir obtenu leur diplôme de l’académie, ils sont officiellement promus «braconniers», puis une fois qu’ils ont environ 50 buts sous la ceinture, ils sont à nouveau promus au statut de «attaquant hors pair».

Pensez Gary Lineker. Pensez Miroslav Klose. Pensez Javier Hernandez. Pensez Ruud van Nistelrooy.

En regardant en arrière des images des performances de Van Nistelrooy, vous vous demandez s’il savait même qu’il y avait encore 80 mètres ou plus à disposition pour qu’il puisse jouer.

Pour bon nombre de ses buts, il ne joue aucun rôle dans la préparation et n’est même pas visible en tir jusqu’à la toute dernière seconde, quand il bondit avec une finition simple.

S’il avait joué 10 ans plus tard, Van Nistelrooy serait l’affiche des fanatiques de xG. La façon dont il gère les balles, par exemple, est fascinante.

Lorsque vous courez sur un ballon dans ce qui semble être une position de frappe parfaite – le genre de territoire à partir duquel Alan Shearer déclencherait une explosion dans le coin supérieur ou Thierry Henry ouvrirait son corps pour se courber dans le coin le plus éloigné – Van Nistelrooy en prendrait un , deux, trois autres touches, se rapprochant le plus possible de la signature.

Parfois, cela signifie qu’il semble ne se diriger nulle part, avancer vers ce qui semble être un angle impossible, seulement pour surprendre soudainement le gardien de but avec un coup d’orteil soudain à travers le but, ou un peu en swinger vers le poteau proche avec l’extérieur de son pied.

Plus souvent, cependant, les buts de Van Nistelrooy pour Manchester United étaient le résultat de Ryan Giggs ou David Beckham cherchant simplement un espace à environ 10 mètres du but et le collant.

Peu importait où Van Nistelrooy se trouvait au moment où ils jouaient la croix, ni combien de défenseurs étaient autour de lui. S’ils le mettaient là, il y arriverait en premier.

C’est une méthode tellement ridiculement simple qu’il semble qu’elle ne peut pas fonctionner: approchez-vous le plus possible du but et enfoncez-la. C’est une conception de 12 ans d’un bon jeu en avant. Mais bon sang c’était efficace.

Un record pour battre les meilleurs

En tant qu’équipe la plus titrée d’Angleterre au cours des 25 dernières années, Manchester United a accueilli certains des meilleurs attaquants de ce pays au cours des dernières décennies, mais le record de buts de Van Nistelrooy l’emporte sur tous.

Le Néerlandais a marqué plus de buts en Premier League (95) que n’importe quel joueur de United, à l’exception du meilleur buteur de tous les temps Wayne Rooney, et a un meilleur ratio de buts par match que tout autre joueur (0,63).

Les trois premières saisons de Van Nistelrooy l’ont vu marquer au moins 30 buts dans toutes les compétitions, et il a marqué au moins 20 buts dans chacune de ses cinq saisons en Premier League sauf 2004-05, alors qu’il n’a disputé que 17 matchs en raison d’une blessure.

Élargissant la comparaison à l’ensemble de la Premier League, le retour de Van Nistelrooy en minutes par but (128,2) est meilleur que tout le monde sauf Sergio Aguero (106 minutes par but au moment de la rédaction), Thierry Henry (121,8) et, étrangement, Adam Le Fondre (124,3).

Comme nous l’avons tous entendu à l’infini la saison dernière, Van Nistelrooy a également établi le record de la Premier League en marquant des matchs consécutifs (10) en 2003.

Jamie Vardy a, bien sûr, depuis battu ce record, mais il a fallu à Lionel Messi pour battre le record de buts de Van Nistelrooy en sept matchs consécutifs de Liga, qu’il a réalisé avec le Real Madrid en 2007.

Son record au Bernabeu était encore meilleur qu’en Angleterre, puisqu’il a marqué 46 buts en 68 matchs de Liga pour Los Merengues, clôturant sa carrière avant des périodes d’un an à Hambourg et Malaga.

Tout cela, rappelez-vous, après avoir surmonté une blessure dévastatrice au ligament croisé antérieur qui l’a tenu à l’écart pendant un an et a retardé son déménagement à Old Trafford en premier lieu.

Donc, avec un record aussi prolifique, pourquoi Van Nistelrooy n’est-il pas mieux noté que lui?

C’est en partie le truc du gardien de but; comme avec Michael Owen et même avec Sergio Aguero, nous avons du mal à évaluer définitivement les joueurs dont la seule contribution est leurs objectifs, plutôt que leur éthique de travail globale ou leur fabuleux jeu de liaison.

Difficile à réchauffer

Un autre facteur est qu’il est simplement un homme difficile à réchauffer. Il a développé une réputation parmi les fans rivaux pour son jeu et pour se plaindre auprès de l’arbitre, dont le meilleur exemple est le tristement célèbre match nul sans but avec Arsenal vers le début de la saison Invincibles des Gunners 2003-04.

Van Nistelrooy a tellement contrarié les joueurs d’Arsenal tout au long du match – en particulier avec les histrioniques qui ont entraîné l’expulsion de Patrick Vieira – que sa pénalité manquée en temps de blessure a incité Martin Keown à se passer complètement de bananes avec une joie moqueuse.

Sa propension à enrouler les gens a également élevé la tête sur le terrain d’entraînement. Vers la fin de la saison 2005-06, le Néerlandais était continuellement frustré par les retards de Cristiano Ronaldo dans la traversée du ballon, ce qui lui a laissé deviner ses points.

Après que Van Nistelrooy ait donné un coup de pied à Ronaldo à la suite d’un de leurs fréquents arguments sur le terrain d’entraînement, Rio Ferdinand a riposté en nature au nom du jeune Portugais, ce qui a poussé Van Nistelrooy à balancer un coup de poing capricieux dans la direction de Ferdinand. Van Nistelrooy a été vendu au Real Madrid quelques semaines plus tard.

Le plus gros facteur, cependant, peut simplement être que malgré tout son éclat, Van Nistelrooy était juste au mauvais moment. Il est arrivé juste trop tard pour faire partie des combos triplés Cole-Yorke-Solskjaer-Sheringham, mais trop tôt pour la sensationnelle ligne de front Rooney-Ronaldo-Tevez.

Les cinq années passées de part et d’autre de Van Nistelrooy à Old Trafford ont donné huit titres de champion au total, mais pendant la période de cinq ans du Néerlandais, ils ne l’ont remporté qu’une seule fois.

Si seulement Van Nistelrooy avait 15 ans de moins…

Par Steven Chicken

