Un homme d’Arsenal de 19 millions de livres partage ce qu’Arteta a dit aux joueurs dans les vestiaires après West Ham – HITC

Arsenal a réussi à décrocher une victoire 1-0 contre West Ham United en Premier League ce week-end.

Bernd Leno a souligné comment le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, élève les normes à l’Emirates Stadium, après ses commentaires au Sun.

Mais Leno a révélé qu’Arteta n’était pas entièrement satisfait des performances d’Arsenal ce jour-là, et il a fait savoir aux joueurs.

“Ce n’était pas notre meilleur match, mais la mentalité était bonne et le résultat était la chose la plus importante”, a déclaré le gardien de but de 19 millions de livres (Guardian).

«Le patron nous a dit que tout n’était pas parfait et nous savons que nous devons travailler pour améliorer bien des choses. Mais au moins les résultats commencent à venir pour nous maintenant. »

Arsenal a eu la chance de garder une feuille blanche contre West Ham, car l’équipe de David Moyes a perdu de nombreuses opportunités.

Michail Antonio avait deux occasions particulièrement bonnes, mais n’a pas réussi à frapper le fond du filet avec l’un ou l’autre.

La victoire d’Arsenal prolonge leur excellente forme tout au long de 2020, les Gunners ne perdant qu’un seul match jusqu’à présent cette année civile.

L’amélioration d’Arsenal les a propulsés au neuvième rang du classement de Premier League, et ils respirent désormais le cou des équipes qui les précèdent.

