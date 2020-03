Un homme d’Aston Villa de 5 millions de livres sterling suggère qu’un transfert en janvier est devenu problématique pour lui – HITC

Aston Villa a vendu Jonathan Kodjia lors du mercato de janvier

Fred Guilbert a laissé entendre que le départ de Jonathan Kodjia d’Aston Villa en janvier était devenu problématique pour lui car cela signifiait qu’il n’y avait désormais «plus de francophones» au club.

S’adressant à France Football, le défenseur de la Villa a admis être «un peu seul» au club, mais il a clairement indiqué qu’il est le type de personnage qui est «facile à vivre».

Guilbert a initialement rejoint Villa en janvier dernier pour 5 millions de livres sterling alors qu’ils étaient encore dans le championnat [Birmingham Mail], mais il a officiellement déménagé au club cet été et a été un habitué de Dean Smith ce trimestre.

Pour beaucoup de joueurs étrangers, surtout s’il s’agit de leur premier déplacement à l’étranger, il est très difficile de s’y installer, il semble que Guilbert ait sa juste part de défis, mais il semble y passer.

Sur la langue anglaise: “Ça va (il sourit.)”, A déclaré Guilbert à France Football. «C’est difficile ici. L’accent à Birmingham est très prononcé, ce n’est pas évident. Mais c’est OK. Je ne suis pas bilingue.

S’ils se moquent de son accent français: «C’est possible. Mais quand ils parlent français, c’est encore pire que nous.

Il y a très peu de francophones au club: «Je n’ai pas de français dans mon club (il sourit)! Il n’y a pas de francophones. J’avais Jonathan Kodjia, qui est allé aux Emirats. Je me retrouve un peu seul. Mais je suis facile à vivre, donc ça va. “

Guilbert était en action pour Villa ce week-end alors qu’ils ont été battus de peu en finale de la Coupe de la Ligue à Manchester City à Wembley.

Lorsque l’arrière droit a signé pour la première fois sur la ligne pointillée, ils étaient toujours un club de championnat, et un club en difficulté, mais après cette série de 10 victoires et ce parcours en séries éliminatoires, il a regardé depuis les lignes de touche son avenir. ses coéquipiers ont fait quelque chose à partir de rien et ont ramené le club vers la terre promise.

Il ne fait aucun doute que Villa voudra rester en Premier League, et ils doivent se battre pour le faire. Ils sont 19e sur la table, mais ils ont un match en main à cause de ce dernier match de Coupe de la Ligue, car leur voyage de lundi soir à Leicester va être très crucial.

