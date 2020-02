Un homme de 10 millions de livres qualifie l’as de Nottingham Forest de meilleur champion du monde, salue la star de l’incroyable QPR – HITC

Nottingham Forest et Queens Park Rangers ont deux brillants attaquants à Joe Lolley et Ebere Eze – Jed Wallace de Milwall est un grand fan.

Jed Wallace a nommé l’ailier de Nottingham Forest, Joe Lolley, comme l’adversaire le plus coriace qu’il ait affronté cette saison tout en saluant la star “incroyable” des Queens Park Rangers Ebere Eze, s’adressant à Not The Top 20.

Cela ne peut pas être considéré comme une campagne de championnat vintage, mais il n’y a toujours pas de pénurie de talents magiques d’ailes magiques qui font peur au cœur des arrières latéraux dans le deuxième niveau de l’Angleterre.

L’explosif Lolley peut remporter seul des matchs à ce niveau, produisant huit buts et sept passes décisives pour une équipe de Nottingham Forest qui rêve d’un retour en Premier League après deux décennies loin du grand temps.

Et le talisman de 10 millions de livres sterling de Millwall, Wallace, qui a lui-même connu une belle saison sur les flancs, a désigné Lolley comme l’adversaire le plus redoutable du championnat.

“Si vous me l’aviez demandé l’année dernière, j’aurais dit (capitaine d’Aston Villa) Jack Grealish”, a déclaré Wallace. “Joe Lolley est le meilleur que nous ayons rencontré (cette saison). Quand je regarde Forest, je pense que quand il commence, il est difficile à arrêter. »

Incroyable Eze

Wallace était également plein d’éloges pour un numéro dix insaisissable qui a été libéré par Millwall en 2016 avant de traverser Londres pour rejoindre QPR.

«Je pensais qu’Eze était incroyable pour être honnête. Quand il a le ballon, vous ne voulez pas vous approcher de lui au cas où vous vous retrouvez sur une vidéo Twitter avec 500 000 retweets en train de se muscler! “

Beaucoup d’arrière de deuxième niveau sauront comment Wallace se sent.

Le joueur de 21 ans est sans doute le footballeur le plus doué du championnat, The Sun rapportant que QPR demandait 20 millions de livres sterling pour ses services lors de la fenêtre de transfert de janvier lorsque Crystal Palace a appelé.

